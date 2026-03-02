キャストが豪華だと思う「2026年冬ドラマ（TBS系）」ランキング！ 『DREAM STAGE』を抑えた2作品は？
All About ニュース編集部は1月30〜31日、全国の10〜70代の男女300人を対象に「2026年冬ドラマ（TBS）」に関するアンケート調査を実施。今回はその調査結果の中から、「キャストが豪華だと思う2026年冬ドラマ（TBS系）」ランキングを紹介します。
3位には、金曜ドラマ『DREAM STAGE』がランクインしました。
元天才音楽プロデューサー・吾妻潤役を演じるのは中村倫也さん。吾妻がプロデュースする落ちこぼれボーイズグループ「NAZE（ネイズ）」は劇中グループながら、楽曲配信やイベント出演などリアル活動もスタート。メンバーは日本人のカイセイ、ユウヤ、韓国人のユンギ、アト、キムゴン、ドヒョク、タイ人のターンの7人組です。NAZEのマネージャー遠藤水星役には、池田エライザさんが抜てきされています。
回答者からは、「中村倫也さんをはじめ、人気俳優や実力派が揃っていて、それぞれの個性が光る演技なので」（50代女性／愛知県）、「脇役にその人？と思わせるくらい豪華」（10代女性／鳥取県）、「韓国·日本·タイ出身の多国籍ボーイズグループメンバーや話題の俳優たちが多数登場し、国際色豊かな顔ぶれになっている為」（30代男性／茨城県）などのコメントが集まりました。
2位は、『未来のムスコ』でした。
主演の汐川未来役を演じる志田未来さんのほか、物語のキーマンとなる息子役には2020年生まれの天野優さんを起用。そのほかにも塩野瑛久さん、吉村界人さん、西野七瀬さん、男性アイドルグループ「WEST.」の小瀧望さんなどの注目の若手俳優が多数出演しています。
アンケート回答では、「実力派と若手がバランスよく揃っていて、キャストだけでも観たいと思える豪華さがありました」（30代女性／宮城県）、「主演だけでなく、脇を固める俳優陣も実力派が多く、世代や立場の違う役柄それぞれに魅力があります」（40代男性／京都府）、「志田未来 のような女優をはじめ芸人なども 幅広く起用しているから」（50代男性／熊本県）などの理由があがりました。
1位を獲得したのは、日曜劇場『リブート』でした。
同作は主演の鈴木亮平さんをはじめ、戸田恵梨香さんら実力派俳優がズラリと名を連ねます。「King & Prince」の永瀬廉さん、伊藤英明さん、黒木メイサさんなどに加え、第1話では松山ケンイチさんがリブート前の早瀬陸を演じたことが明らかとなり大きな話題を呼びました。
アンケート回答者からは、「結果として、誰か一人に注目するのではなく、複数の俳優の演技を同時に楽しめる“見ごたえのある作品”として成立している点が、俳優陣の豪華さを強く感じさせる」（30代女性／東京都）、「松山ケンイチも主役級の俳優なのに、整形して顔を変えたら鈴木亮平で、いい意味で俳優の無駄遣いとも思えるぐらいに出演時間が短いから」（30代女性／広島県）、「主演鈴木亮平は、日曜劇場の主演経験も多く、実力派俳優として存在感抜群で、脇を固めるキャストにも実力派·人気者が多数参加しているので、キャストが豪華だと思うからです」（60代女性／愛知県）といった声が寄せられました。
※回答者からのコメントは原文ママです
この記事の執筆者：
友野 カイ
フリーライター及び編集補佐。スポーツの現場を取材する傍ら、テレビ好きが高じて複数のエンタメメディアでも執筆。中でもお笑い・バラエティ番組を網羅的に視聴し、エンタメ関連の情報収集源も大半がテレビから。宣伝会議「編集･ライター養成講座 総合コース」修了。
(文:友野 カイ)
