俳優の榮倉奈々さんは3月1日、自身のInstagramを更新。38歳の誕生日ショットを公開し、反響を呼んでいます。（サムネイル画像出典：榮倉奈々さん公式Instagramより）

【写真】榮倉奈々の38歳誕生日ショット

「奈々ちゃんの笑顔は最強にかわいいです」

榮倉さんは、プライベートで撮影したと思われる写真を14枚投稿。1枚目は、自身のファッションブランド「newnow」のTシャツを着た鏡越しのソロショットです。3枚目はバースデーケーキの写真で、4枚目は誕生日パーティーの「38」のバルーンの隙間から顔をのぞかせたおちゃめなショット。そのほかにも友人たちとの集合ショットなどさまざまな姿を披露しています。

ファンからは、「やっぱり奈々ちゃんの笑顔は最強にかわいいです」「素敵な1年になりますように」「色んな瞬間を共有してくれてありがとうございます」「素敵な時間で溢れる一年になりますように」「いつでも綺麗です」と、祝福の声が多く上がりました。

モデルショットを披露

2月26日には「〈2026-27AW WOMEN’S FASHION SHOW〉」と、自身がアンバサダーを務めるイタリアのブランド「Tod's（トッズ）」のバッグを持つモデルショットを公開していた榮倉さん。気になる人はぜひチェックしてみてくださいね。
(文:中村 凪)