「2番・DH」で3打数無安打、先発・寺西には6球連続の直球勝負に屈する

■オリックス 4ー3 日本（2日・京セラドーム）

野球日本代表「侍ジャパン」の大谷翔平投手は2日、京セラドームで行われた「2026 ワールドベースボールクラシック 東京プール presented by ディップ 強化試合」オリックス戦に「2番・指名打者」で先発出場し、3打数無安打だった。途中交代がアナウンスされると、ドームにはため息が漏れた。

打席中は日本ハム時代の応援歌が流された。初回1死は23歳右腕・寺西成騎の真っ向勝負に苦戦した。150キロ台の速球に押され、最後は2ボール2ストライクから高めの151キロに左飛。左腕・田嶋大樹と対した4回1死は緩急差に対応できずに高め143キロに空振り三振を喫した。3点を追う7回先頭は育成出身の右腕・入山海斗に左飛に倒れた。

2023年WBC前に開催された阪神との強化試合（京セラドーム）では、阪神先発の才木浩人から左膝を地面つきながらバックスクリーンへ本塁打を放つ伝説を残した。3年ぶりの京セラドームだったが、結果を出せなかった。

大谷はこの日がチーム合流後初実戦だった。試合前はドジャース傘下の前田トレーナーを相手に、キャッチボールを行った。終了後には左翼ファウルゾーンで少年にサインする場面も。屋外でのフリー打撃は行わず、室内で調整した。

侍ジャパンは5回1死までパーフェクトに抑えられたが、吉田正尚が反撃の特大アーチを放った。その後は8回に途中出場の若月健矢が適時二塁打で2点差に、9回には2死一、二塁から牧秀悟が長打性の当たりを放って1点差としたが、一塁走者の仲田慶介が本塁で憤死し、ゲームセットとなった。3日の阪神戦を経て、6日に初戦、チャイニーズ・タイペイ戦を迎える。（Full-Count編集部）