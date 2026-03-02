◆ＷＢＣ強化試合 オリックス―日本（２日・京セラドーム大阪）

侍ジャパンのロッキーズ・菅野智之投手（３６）が２日、侍ジャパン合流後初の実戦登板で２回無安打無失点、２５球でマウンドを降りた。

オリックスとの強化試合で１―４と３点ビハインドの６回から登板。先頭・森への３球目にはマウンド上でつんのめって転倒しかける場面もあり、ストレートの四球を与えたが、続く宗を１４２キロのスプリットで二ゴロ併殺に仕留めると、野口には３ボールとなるも５球目のツーシームで中飛に打ち取った。

７回も続投。２イニング目は先頭の平沼を遊直、続く来田を１４８キロツーシームで中飛。簡単に２死を奪い、最後はフルカウントから渡部を内角の１４８キロツーシームで見逃し三振に斬った。最速１５０キロながら、ツーシームなど手元で動く球などを駆使して相手打者を料理した。

日本での実戦は巨人時代の２４年１０月２１日のＣＳ最終ステージのＤｅＮＡ戦以来４９７日ぶり。本大会の１次ラウンド（Ｒ）の球数制限は６５球で、「しっかりそういうことも頭に入れながらやりたい。ペース配分をせずにどんどんいけると思うので、プレーボールの初球からＭＡＸの状態で投げられるように」と見据えていた。

侍ジャパンには宮崎強化合宿の途中から合流し、２月２４日にはライブＢＰ（実戦形式の打撃練習）に登板し、準備を進めていた。前日１日には大阪で決起集会に参加。Ｒソックスの吉田は自身のインスタグラムで「菅野さんゴチです」と投稿し、高額必至の支払いをチーム最年長３６歳の菅野が済ませたことを明かしていた。

菅野は１次Ｒ第３戦となる３月８日のオーストラリア戦（東京ドーム）での先発が有力視される。