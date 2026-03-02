細田選手の母校、長野東高校の陸上部女子駅伝チーム。去年、全国高校駅伝で2区と3区で襷をつなぎ、2年連続3回目の優勝に大きく貢献した3年生コンビが１日、地元の伊那市で表彰されました。



伊那市役所で表彰を受けたのは、地元出身で長野東高校陸上競技部女子駅伝チームのキャプテンを務めた田畑陽菜選手と、エースの真柴愛里選手です。



連覇を果たした去年の全国高校駅伝では、2区で田畑選手がトップで襷を受け取ると、後続を引き離し、区間2位のタイムで首位をキープ。続くエースの真柴選手が、留学生ランナ―がひしめく3区でさらに差を広げ、区間新記録を達成。全国に鮮烈な印象を残しました。





2年生だったおととしも大会に出場した2人はチームの2年連続3回目の優勝に大きく貢献しました。「長野～東！」今回、高校生として初めて伊那市の特別功労として表彰された2人。小学生の頃、地元のクラブで出会い、中学校、高校と一緒のチームで競技に打ち込んできました。田畑陽菜選手「特にこの3年間は楽しいことだけじゃなくて、苦しいこととかも一緒に過ごしてきたので、そこで一緒に受賞できたのはすごくうれしい気持ちです」真柴愛里選手「今振り返ってみるとすごくあっという間で、充実した日々だったなって思っています。地元の方々に元気を与えられるような選手になりたいです」それぞれ今後の進路は、田畑選手が大阪の実業団、岩谷産業で、真柴選手は愛知の名城大学で競技を続けるといい、ライバルとして2人がどんな走りを見せるのか、今後も注目です。