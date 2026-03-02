SENSAI新作リップ登場♡うるおいと高発色を叶える贅沢リップ誕生

プレステージブランドSENSAIから、うるおいと高発色を同時に叶える新作リップ「センサイモイスチャーインテンスリップスティック」が2026年3月4日（水）に登場します。とろけるような厚みのある塗膜で唇を包み込み、みずみずしい色艶を長時間キープ。透明感と奥行きを感じるカラーで、大人の魅力を引き立ててくれるリップです。贅沢なうるおいに満ちた仕上がりを楽しめます♡

うるおいと高発色を両立

センサイモイスチャーインテンスリップスティックは、SENSAIの技術と感性を結集し、「うるおい」と「高発色」の両立を実現したリップスティックです。

キーとなるのは、ブレンドオイルとクッショニングフィクサーをバランスよく配合したモイスチャーインテンスフォーミュラ。

柔らかく厚みのある塗膜が唇に密着し、動きに追随しながら崩れにくさとうるおい感を保ちます。

保湿成分リップモイストコンプレックス*¹（ヒアルロン酸、シュガースクワラン、グレープシードオイル）を配合し、唇にうるおいを与えて持続させます。

*¹ ヒアルロン酸、シュガースクワラン、グレープシードオイル

透明感あふれる12色展開

和菓子「錦玉」からインスパイアされたカラーは、透明感と奥行きのある仕上がりが特徴です。年齢や肌色に関係なく選びやすい12色のカラーバリエーションをラインアップ。

鮮やかでありながら肌なじみがよく、くすみを払いながら唇を華やかに彩ります。溶け込むようなバーミィなテクスチャーで、立体感のある艶やかな唇を演出します。

商品ラインアップ

センサイモイスチャーインテンスリップスティック（レフィル）／センサイリップスティックホルダーゴールド（数量限定）



リフィル 価格：4,180円（税込）／ホルダー 価格：1,650円（税込）

カラー展開：12色

※センサイリップスティックホルダーゴールドは数量限定での発売となります。販売終了後はセンサイリップスティックホルダー（税込1,650円）をご使用いただけます。

※口紅ホルダーとレフィルは別売りです。レフィルを交換することで複数回使用できます。

贅沢なうるおいを毎日のメイクに

SENSAIの新作リップは、うるおい感と発色の美しさを同時に楽しめる大人のための一本。厚みのある艶やかな仕上がりは、普段のメイクを格上げしてくれます。

レフィル交換式で長く愛用できるのも嬉しいポイント。日常使いはもちろん特別な日にも活躍する、上質なリップをぜひ取り入れてみてください♡