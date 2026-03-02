【FIBAワールドカップ予選】日本代表 78−72 韓国代表（3月1日／沖縄サントリーアリーナ）

【映像】際どいジャッジの「バチバチ対決」（実際の様子）

アカツキジャパン（バスケットボール日本代表）のSF馬場雄大が、普段はチームメイトである韓国代表エースのイ・ヒョンジュンと激しい攻防を繰り広げた。気迫あふれる守備がファウル判定され、ファンから様々な声が上がるなど、国際試合ならではの熱いマッチアップとなった。

日本代表は3月1日、「FIBAバスケットボールワールドカップ2027アジア地区予選Window2」で韓国代表と対戦。激しいシーソーゲームの末に第4クォーターで逆転し、78−72で勝利した。

この試合でファンの胸を熱くさせたのが、馬場とイ・ヒョンジュンによる“同僚対決”だ。Bリーグの長崎ヴェルカで共に戦う2人が国の威信をかけて激突する姿に、SNS上でも「馬場とヒョンジュンのやり合いヤバすぎ」「馬場ちゃんとヒョンジュン、やはりバチバチ。どっちも怪我なく頑張って！」「馬場選手とヒョンジュン選手のマッチアップ面白い！」「めっちゃ胸熱のマッチアップ」と大きな盛り上がりを見せていた。

そんな中、ハイライトの一つとなったのは、第3クォーターの残り5分36秒。馬場は自身のシュートが外れた後、急いで自陣に戻りイ・ヒョンジュンとマッチアップ。相手の動きを読み、身体を張ってコースに入る決死のディフェンスを見せた。しかし主審はこのプレーで笛を吹き、馬場のファウルと判定した。

「これで笛ふくかー」の声も

納得がいかない馬場は両手を広げてアピール。日本ベンチの方に歩いて行き、悔しそうな表情を見せた。この気迫の守備に対し、ABEMAで解説を務めたベンドラメ礼生（サンロッカーズ渋谷）は、「グッディ（グッドディフェンス）だけどなー！」と絶叫。さらに同じく解説の今村佳太（名古屋ダイヤモンドドルフィンズ）も「ええー！？マジかー！？グッディやん」と同じく叫んだ。

リプレイを見たベンドラメは、「う〜ん、体では抑えていましたが、右手を下ろした時にイ・ヒョンジュンの頭の上に手が乗っていたので、そこが審判からするとファウルに見えちゃったのかな…」と分析した。

この際どい判定に対して、ABEMAのコメント欄やSNSは騒然。ファンからは「馬場ちゃんナイDだったけど」「ファウルが軽くね？」「これファウルなんか？」「いやー謎ジャッジ」「ナイスディフェンスやろがい」「これで笛ふくかー」など判定に疑問を呈する声が目立った。

一方で「馬場雄大しゃあない今のは。あんくらいでいかないとイ・ヒョンジュンはどうしようもない」「切り替えやな」「イ・ヒョンジュン相手によくやってるよ」と、激励コメントも見られた。

この日の馬場は32分30秒の出場で6得点・6リバウンド・5アシスト・1ブロックとオールラウンドに貢献。一方のイ・ヒョンジュンは36分31秒の出場で両チームトップの28得点・11リバウンドのダブルダブルと大暴れし、最後まで日本を苦しめた。

試合中こそ判定への熱が帯びるほどバチバチに火花を散らした2人だが、試合終了後には笑顔でハグを交わし、親しげに言葉を交わす感動的なシーンも見られた。ちなみに、日本代表にとってFIBA公式戦での韓国戦勝利は1997年以来、実に29年ぶりの快挙。歴史的な一戦を“長崎コンビ”が盛り上げたのは間違いない。

（ABEMA／FIBAワールドカップ予選）

