＜息子の妻のお誕生日会！？＞家族のお祝いごと。結婚しても例年通りうちに集まってお祝いしてもいい？
これまでずっと続けてきた家族のイベント。しかしわが子が結婚し、お嫁さんという家族が増えた場合、どこまで今まで通りにしていいのでしょう。今回は“家族の集まり”について悩むママから相談が寄せられました。
『息子が結婚することになりました。家族行事は、今まで通りでやってもいいのでしょうか？』
投稿者さんのご家庭では、これまでずっと家族のお誕生日には家族全員で集まり食事会を行ってきたのだそう。この度息子さんが結婚して、家族が増えることとなり、お嫁さんの誕生会も今まで通りみんなで集まってお祝いをしたいと考えているようです。さて、ママたちはどのような反応を見せるのでしょう。
『息子さん夫婦の誕生日を一緒にどうこうしようなんて思わない方がいいよ。2人ですごさせてあげた方がいいと思う』
『投稿者さんが旦那さんとお子さんとの時間を大切にすごしたなら、今度はお子さんがお嫁さんとの時間を大切にすごす番だよね。そうやって引き継がれていく方が投稿者さんだってうれしくない？』
今までどおり、家族の誕生会を行いたいと考えている投稿者さん。しかし結婚したばかりのご夫婦ですから、お誕生日ぐらい夫婦水入らずにさせてあげてはどうだろうという声が寄せられました。これまでやってきた家族行事を急にやらなくなることは落ち着かないかもしれませんが、新たな世帯を持った若い2人のためにも、夫婦ですごすお祝いの時間を作ってあげてもいいのではないでしょうか。もちろん、息子さんとお嫁さんのお誕生日以外は今まで通りに行えばいいだけ。お誕生会の回数が減ってさみしくなるかもしれませんが、それもわが子の成長だと思えばいいのです。
息子夫婦に確認してからでも遅くない。特にお嫁さん！
『別に息子さんやお嫁さんがイヤでなければ、ご馳走してあげたらよいのでは』
『お嫁さんが希望するなら集まってもいいんじゃない？ 「息子に聞いたらOKがもらえた」ではなく、お嫁さん自身が希望してきたらね』
ママたちとしては、結婚して別の家族となった息子夫婦をこれまでの家族行事に参加させることは反対のようです。しかし、根本的にママたちに聞くだけでは何も解決しませんよね。まずはお嫁さんの意思確認をしてみてはいかがでしょう。ママの声にあるように、息子さんのOKだけでなく、お嫁さんも家族行事への参加を前向きに考えてくれるのであれば、もう悩む必要はありませんよね。しかしこの場合、お嫁さんが気を使ってOKを出す可能性もあります。ですから、参加してくれるとなっても、息子夫婦は別の世帯で、別の家族であることを忘れないようにしたいですね。
結婚は良い機会。家族行事、見なおしてみては？
『なぜそこまで集まりたいの？』
投稿者さんの話によると、これまでは年5回お誕生会を開催していたのだそう。つまり投稿者さんご夫婦とお子さん3人でしょうか。もしかしたら祖父母の可能性もありますね。しかしお誕生会という家族行事だけで年5回とは、少々多いと感じる人もいそうです。そこにお嫁さんのお誕生日も加わり、お誕生会だけで年6回。そこから盆暮れ正月と集まるとなれば、新たに加わったお嫁さんにはかなりの負担となってしまうかもしれませんね。
『今まで年5回誕生会していたってことは、お嫁さんからしたら、旦那さんのきょうだいの誕生会にも招かれるってことだよね。普通に考えたらお嫁さんにとって負担にならない？ もし今後も引き続き誕生会をしたいなら、他のお子さんの誕生会では、お嫁さんは呼ばない、結婚した息子さんの誕生会はやらないとかは？』
ママたちは新しく家族の一員となるお嫁さんの負担を相当心配しているようでした。投稿者さんが家族行事を大切にしたいがためにお嫁さんにムリをさせることになれば、良い関係を保つことが難しくなるかもしれません。家族行事そのものより、家族の絆の方が大切ではないでしょうか。自分は大丈夫で判断してしまうと危険ですから、一度家族みんなに聞いてみてはいかがでしょう。今後もよい家族関係でいるためには、必要なことかもしれません。
子どもの結婚は気を引き締める機会。“いい距離感”を大切にしよう
『他の人も言っているけど、結婚したら別家庭だから。息子夫婦は息子夫婦で新たな家族行事をこれから作っていくよ。邪魔しないように、たまには顔を出してね、くらいの距離感がいいかと』
家族が増えていくと、これまでどおりではいられないことも増えていきます。いろいろと思うことも出てくるかもしれませんが、家族の成長とともに考え方もアップデートしていきたいですね。ママたちの声を参考に、今後について話し合ったり、考えてみたりしてください。うまく折り合いをつければ、投稿者さんにとって納得がいく結果につながる可能性もありますよ。付かず離れずの“いい関係”、“いい距離”で家族を大切にしていきましょう！