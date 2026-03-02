＜良義母なら同居アリ？＞妻に断られた！同僚に話すと「奥さんイイ人〜」【第5話まんが：夫の気持ち】
オレはケンゴ。高校生の息子のタイガは寮暮らしをしているため、家は妻カスミとオレの2人暮らし。わが家の近くにはオレの実家があり、去年父を亡くしてからは、母が1人で暮らしている。老人の1人暮らしというと寂しそうに思えるかもしれないが、母はとても明るい性格で友人も多い人。今も趣味に習い事に旅行に……と楽しんでいる様子。しかし1人暮らしは何かと大変なのも事実。だからこそ、オレは一緒に住んで安心させたかったのだが……。
会社での昼休み。何度目かのため息をついていると、同僚が話しかけてきた。
カスミに同居を断られたことを話すと、同僚は「そりゃそうなるよね」「よくある話だよ」と言った。
カスミと母は仲が良いし、カスミも二つ返事で了承してくれると思っていたんだ。そう話すと、同僚は苦笑しながら……。
「旦那の親なんだから表面上は仲良くやるでしょ」と言い、カスミの気遣いだと。でも、そう言われてもオレは納得できなかった。
オレの言葉に、同僚は目を見開いて驚いた。
思ってもいなかったことを言われて戸惑った。たしかにカスミが同居を断った理由は、「嫌だから」「面倒くさいから」などといった自分を基準にしたものではなかったことに気づいた。
カスミに同居を断られ、同僚に愚痴ったオレ。
「ひどい嫁だな」と同調してくれるかと思いきや、「そりゃそうなるよ」と返されてしまった。
仲良しなんだから、絶対うまくいくはずなのに……。
「これからも仲良くしたいから」と断られたと話すと、同僚はカスミをベタ褒め。
自分の都合でなく先々を心配した断り方だと話し、「その決断を尊重してやれ」と言われた。
しかしオレは同僚の言葉にまったく納得できなかった。
原案・ママスタ 脚本・motte 編集・海田あと
