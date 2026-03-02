◇強化試合 侍ジャパン―オリックス（2026年3月2日 京セラD）

5日開幕のワールド・ベースボール・クラシック（WBC）で連覇を狙う野球日本代表「侍ジャパン」は2日、強化試合・オリックス戦（京セラドーム）を行い、大谷翔平投手（31＝ドジャース）は「2番・DH」で先発出場したが3打数無安打で途中交代した。

初回1死走者なしで迎えた第1打席。オリックス先発右腕の寺西に対し、初球、2球目といずれも153キロ直球にフルスイングでファウル。カウント2ボール2ストライクから内角高めの151キロ直球を弾き返したが、左飛に倒れた。6球すべてが直球だった。4回1死無走者の第2打席は、左腕・田嶋に対し、カウント2―2から外角高めの143キロ直球に空振り三振。2球目のスライダーを引っ張ってファウルとなると、大谷も観客に打球が当たってないか確認するしぐさも。空振り三振では球場のファンからもため息が漏れた。7回先頭の第3打席も直球に差し込まれ左飛に倒れた。侍ジャパンでは初めて2番に入ったが、走者を置いての打席もなかった。

いずれもフルスイングしたが、タイミングが遅れ、差し込まれる場面が目立った。ドジャースのキャンプではライブBP（実戦形式の打撃練習）で計9打数2安打、1四球。オープン戦は1試合のみの出場で21日（日本時間22日）のエンゼルス戦は3打数1安打。計13打席しかなく、海をまたいで8日ぶりの実戦は一つ一つの打席が微調整していく場となる。

舞台となった京セラドームは大谷にとって縁深い球場だ。14年11月12日の日米野球で投手として侍ジャパンデビュー。日本ハム時代の同年に史上初の2桁勝利＆2桁本塁打も達成した場所だ。前回23年大会の強化試合では阪神・才木から伝説の“膝つき弾”を放った。3日の阪神戦で快音は聞かれるか。