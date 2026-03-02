川崎麻世、21歳下妻との“自然体”幸せショット添え63歳の誕生日を報告「13歳で芸能界に入りあれから50年」
俳優・歌手の川崎麻世（※崎=たつさき）が1日、自身のインスタグラムを更新。63歳の誕生日を迎えたことを報告し、料理研究家で21歳下の妻・花音さんとの幸せあふれるオフショットを披露した。
【写真】「ワンコさんとネコさんも幸せそう」妻・花音さんとの幸せあふれる“自然体”ショットを披露した川崎麻世
麻世は「13歳で芸能界に入りあれから50年 そんな俺が63になるなんて想像もしなかったです」としみじみとつづり、「昨日は天気も良いのでバースデープレゼントで頂いた大好きなl4k3の新作のバッグを持って妻と仲間達とワンニャンを連れてランチでお祝いして頂きました 幸せいっぱいの63歳です」と花音さんや愛犬・愛猫たちとの写真をアップ。
この投稿にファンからは「あの頃より益々カッコよくてダンディなマヨマヨ素敵です」「お誕生日おめでとうございます」「麻世君は、若々しくて素敵です。奥様と、愛犬に愛情一杯で幸せが伝わってきます」「麻世くんの幸せな顔見てるのが私の幸せです」「めちゃ笑顔溢れて素敵」「とてもお若い！ワンコさんとネコさんも幸せそう」「いつまでも幸せオーラ全開でいてくださいネ」などのコメントが寄せられている。
【写真】「ワンコさんとネコさんも幸せそう」妻・花音さんとの幸せあふれる“自然体”ショットを披露した川崎麻世
麻世は「13歳で芸能界に入りあれから50年 そんな俺が63になるなんて想像もしなかったです」としみじみとつづり、「昨日は天気も良いのでバースデープレゼントで頂いた大好きなl4k3の新作のバッグを持って妻と仲間達とワンニャンを連れてランチでお祝いして頂きました 幸せいっぱいの63歳です」と花音さんや愛犬・愛猫たちとの写真をアップ。