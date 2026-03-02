お笑いコンビ・鬼越トマホークの良ちゃん、金ちゃんが２月２７日に自身らのＹｏｕＴｕｂｅチャンネル「鬼越トマホーク喧嘩チャンネル」を更新した。

この日は、２００１年に開催の第１回「Ｍ−１グランプリ」で初代王者に輝いた中川家・剛をゲストに招いた。

剛は同期芸人の話題で陣内智則の若手時代を述懐。陣内が当時に組んでいたコンビ・リミテッドの解散を振り返り「最後、２人殴り合ってやめたけどな。『もう、解散や』みたいな」と話した。

良ちゃんが「陣内さんと言ったら、やっぱり暴力ですもんね。元祖暴力」と話すと、剛は苦笑しながら、ダイノジ・大地洋輔が陣内からブチギレられたことを振り返った。

「大地がテレビ見てたんよ。で、その後ろで陣内が見てたんよ。大地に『ちょっと、どけ。テレビ見えへん！』と言って。ノリやと思って、大地が。また、かぶしたんよ。テレビと陣内の間を。『大地！ええ加減にせえ。見えへん言うてるやろ』って言って。（大地は）どいて、また、こっちに来た。陣内、ガー走っていって（殴って）ボーン！大地、血だらぁー…」と話した。

剛は「結構ね…。怖いんよ…。陣内。同期の中で。アイツ、結構キレセンやねん…」と話した。金ちゃんは「よく聞きますよね…。やっぱり同期の方とかが。『陣内は昔、本当キレてたわ…』みたいな」と苦笑していた。