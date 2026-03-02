FOMARE¡¢ED¥Æ¡¼¥Þ¤òÃ´Åö¤¹¤ë¥¢¥Ë¥á¡ØTRIGUN STARGAZE¡Ù¤Î±ÇÁü¤ò»ÈÍÑ¤·¤¿¡Ö¥¹¥¿¡¼¥À¥¹¥È¡×¥¢¥Ë¥áMV¸ø³«¡ª
·²ÇÏ¸©¹âºêÈ¯ÆüËÜ¸ì¥í¥Ã¥¯¥Ð¥ó¥É¡¦FOMARE¤¬¡¢¸½ºßÊüÁ÷Ãæ¤Î¥¢¥Ë¥á¡ØTRIGUN STARGAZE¡Ù¡Ê¥È¥é¥¤¥¬¥ó¡¦¥¹¥¿¡¼¥²¥¤¥º¡Ë¤È¥³¥é¥Ü¥ì¡¼¥·¥ç¥ó¤·¤¿¡Ö¥¹¥¿¡¼¥À¥¹¥È¡×¥¢¥Ë¥áMV¤ò¸ø³«¤·¤¿¡£
º£Ç¯1·î¤è¤êÊüÁ÷Ãæ¤Î¥¢¥Ë¥á¡ØTRIGUN STARGAZE¡Ù¤ÎED¥Æ¡¼¥Þ¤òÃ´Åö¤·¤Æ¤¤¤ëFOMARE¤Î¿·¶Ê¡Ö¥¹¥¿¡¼¥À¥¹¥È¡×¤Ï¡¢¹Âç¤Ê±§Ãè¤Ç¤Î¡É½Ð²ñ¤¤¡É¤ä¡ÉÊÌ¤ì¡É¤½¤·¤Æ¡ÉÍ§¾ð¡É¤ò¥Æ¡¼¥Þ¤Ë¡¢Êª¸ì¤Ë´ó¤êÅº¤Ã¤¿³Ú¶Ê¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£º£²óÀ©ºî¤µ¤ì¤¿¥¢¥Ë¥áMV¤Ç¤Ï¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Î¥ô¥¡¥Ã¥·¥å¤¿¤Á¤ÎÎ¹¤ò³Ú¶Ê¤È¤È¤â¤Ë¿¶¤êÊÖ¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ëÆâÍÆ¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢¥¢¥Ë¥á¤È³Ú¶Ê¤ò¤è¤ê°ìÁØ¿¼¤¯´¶¤¸¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¤Î¤Ç²¿ÅÙ¤Ç¤âMV¤ò¸«¤Æ³Ú¤·¤ó¤Ç¤Û¤·¤¤¡£
¤Þ¤¿¡¢¡ØSTRIGUN STAMPEDE¡Ù¡ØTRIGUN STARGAZE¡ÙÁ´ÏÃ°ìµóÇÛ¿®¤¬·èÄê¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¡ØTRIGUN¡Ù¥·¥ê¡¼¥ººÇ½ª¾Ï¤Î¡ØTRIGUN STARGAZE¡Ù¥Õ¥£¥Ê¡¼¥ì¤Ø¸þ¤±¤Æ¡¢¥·¥ê¡¼¥º¤Î°ìµóÇÛ¿®¤¬·èÄê¡£TOHO animation YouTube¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¤Ç¤Ï1½µ´Ö¸ÂÄê¤Ç¡¢¡ØSTAMPEDE¡ÙÁ´12ÏÃ¤òÇÛ¿®¡£¤µ¤é¤Ë¥Ë¥³¥Ë¥³À¸ÊüÁ÷¤Ç¤Ï¡¢¡ØSTARGAZE¡Ù1¡Á8ÏÃ¤ò¡¢¤½¤·¤ÆABEMA¥¢¥Ë¥áLIVE ¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¤Ç¤Ï¡ØSTAMPEDE¡Ù¡ØSTARGAZE¡Ù¤ò¤½¤ì¤¾¤ì°ìµóÇÛ¿®¤¹¤ë¡£ ºÇ½ªÏÃ¤Ø¸þ¤±¤Æ¡¢¤³¤³¤«¤é¤Ç¤â¤Þ¤ÀÄÉ¤¤¤Ä¤±¤ë°ìµóÇÛ¿®¤ÈÅÜÅó¤ÎÅ¸³«¤ò¸«¤»¤ë¥¢¥Ë¥áËÜÊÔ¤ÎÊüÁ÷¤â¡¢³Ú¶Ê¤È¹ç¤ï¤»¤Æ¥Á¥§¥Ã¥¯¤·¤ÆÍß¤·¤¤¡£¾Ü¤·¤¤¾ðÊó¤Ï¥¢¥Ë¥á¸ø¼°HP¤Ç³ÎÇ§¤·¤è¤¦¡£
FOMARE¤Ï2025Ç¯12·î16Æü¡Ê²Ð¡Ë¤«¤é47ÅÔÆ»ÉÜ¸©¥Ä¥¢¡¼¡ÖOVER TOUR 25-26¡×¤ò´º¹ÔÃæ¡£¤µ¤é¤Ë2026Ç¯5·î22Æü¡Ê¶â¡Ë¤Ë¤ÏÆüËÜÉðÆ»´Û¤Ë¤Æ½é¤ÎÃ±ÆÈ¸ø±é¤ò³«ºÅ¤¹¤ë¡£¥é¥¤¥Ö¤Î¾ÜºÙ¤ä¥Á¥±¥Ã¥È¾ðÊó¤Ï¡¢¥Ð¥ó¥É¤Î¥ª¥Õ¥£¥·¥ã¥ë¥µ¥¤¥È¤äSNS¤ò¥Á¥§¥Ã¥¯¤·¤Æ¤ß¤è¤¦¡£¤³¤Îµ¡²ñ¤Ë¤¼¤ÒFOMARE¤Î¥é¥¤¥Ö¤òÂÎ´¶¤·¤Æ¤Û¤·¤¤¡£
¡ü¥ê¥ê¡¼¥¹¾ðÊó
¥¢¥Ë¥á¡ØTRIGUN STARGAZE¡ÙED¥Æ¡¼¥Þ
FOMARE
¡Ö¥¹¥¿¡¼¥À¥¹¥È¡×
ÇÛ¿®Ãæ
³Æ¼ï²»³ÚÇÛ¿®¥µ¥¤¥È¤Ë¤Æ¥ê¥ê¡¼¥¹
https://tf.lnk.to/fomare_stardust
¡üºîÉÊ¾ðÊó
¥·¥ê¡¼¥º°ìµóÇÛ¿®
TOHO animation YouTube ¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë
¡ØTRIGUN STAMPEDE¡Ù Á´12ÏÃ
3·î7Æü¡ÊÅÚ¡Ë23¡§59¤Þ¤Ç
https://youtu.be/FAmw5FflEfM
¥Ë¥³¥Ë¥³À¸ÊüÁ÷ ¢¨¥¿¥¤¥à¥·¥Õ¥È1½µ´Ö
¡ØTRIGUN STARGAZE¡Ù1¡Á8 ÏÃ¿¶¤êÊÖ¤ê¾å±Ç²ñ
3·î7Æü¡ÊÅÚ¡Ë19¡§30¡Á23¡§00
https://live.nicovideo.jp/watch/lv349908529
ABEMA ¥¢¥Ë¥áLIVE¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë ¢¨ÊüÁ÷¸å1½µ´ÖÌµÎÁ
¡3·î5Æü¡ÊÌÚ¡Ë
12:00¡Á18:00 ¡ØSTAMPEDE¡ÙÁ´12ÏÃ°ìµó
https://abema.tv/channels/anime-live/slots/E22FQDu4Lf6Xgj
18:00¡Á21:57 ¡ØSTARGAZE¡Ù1¡Á8ÏÃ
https://abema.tv/channels/anime-live/slots/AkN7a3tio1Xrz3
¢3·î9Æü¡Ê·î¡Ë
01:00¡Á07:00 ¡ØSTAMPEDE¡ÙÁ´12ÏÃ°ìµó
https://abema.tv/channels/anime-live/slots/CAVPqTkqUAW1CB
07:00¡Á11:30 ¡ØSTARGAZE¡Ù1¡Á8ÏÃ
https://abema.tv/channels/anime-live/slots/E22FQpQ63tErNb
¡üºîÉÊ¾ðÊó
¡ÚÊüÁ÷¾ðÊó¡Û
2026Ç¯1·î10Æü¡ÊÅÚ¡Ë23»þ¤è¤ê¡¡¥Æ¥ìÅì·ÏÎó¤Ë¤ÆÊüÁ÷³«»Ï
¡ÚCAST¡Û
¥ô¥¡¥Ã¥·¥å¡¦¥¶¡¦¥¹¥¿¥ó¥Ô¡¼¥É¡§¾¾²¬Ä÷¾ç
¥á¥ê¥ë¡¦¥¹¥È¥é¥¤¥Õ¡§¤¢¤ó¤É¤¦¤µ¤¯¤é
¥Ë¥³¥é¥¹¡¦D¡¦¥¦¥ë¥Õ¥¦¥Ã¥É¡§ºÙÃ«²ÂÀµ
¥ß¥ê¥£¡¦¥È¥ó¥×¥½¥ó¡§°½¿¹Àé²Æ
¥Û¥Ã¥Ñ¡¼¥É¡¦¥¶¡¦¥¬¥ó¥È¥ì¥Ã¥È¡§Éð¸×
¥ì¥ª¥Î¥Õ¡¦¥¶¡¦¥Ñ¥Ú¥Ã¥È¥Þ¥¹¥¿¡¼¡§¥Á¥ç¡¼
¥ß¥Ã¥É¥Ð¥ì¥¤¡¦¥¶¡¦¥Û¡¼¥ó¥Õ¥ê¡¼¥¯¡§»°ÌÚâÃ°ìÏº
¥ì¥¬¡¼¥È¡¦¥Ö¥ë¡¼¥µ¥Þ¡¼¥º¡§Æâ»³¹·µ±
¥¨¥ì¥ó¥Ç¥£¥é¡¦¥¶¡¦¥¯¥ê¥à¥¾¥ó¥Í¥¤¥ë¡§Â¼À¥ Êâ
¥¦¥£¥ê¥¢¥à¡¦¥³¥ó¥é¥Ã¥É¡§ÃæÈøÎ´À»
¥¶¥¸¡¦¥¶¡¦¥Ó¡¼¥¹¥È¡§TARAKO¡¿¹â»³¤ß¤Ê¤ß
¥ß¥ê¥ª¥ó¥º¡¦¥Ê¥¤¥ô¥º¡§º´Æ£Î®»Ê
¡ÚSTAFF¡Û
¸¶ºî¡§ÆâÆ£ÂÙ¹°¡Ê¾¯Ç¯²èÊó¼Ò ¥ä¥ó¥°¥¥ó¥°¥³¥ß¥Ã¥¯¥¹´©¡Ë
´ÆÆÄ¡§º´Æ£²í»Ò
¥·¥ê¡¼¥º¹½À®¡¦µÓËÜ¡§É®°Â°ì¹¬
¥¹¥È¡¼¥ê¡¼¸¶°Æ¡§¥ª¥¥·¥¿¥±¥Ò¥³
¥³¥ó¥»¥×¥È¥¢¡¼¥È¡¦¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¸¶°Æ¡§ÅÄÅç¸÷Æó
¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¥Ç¥¶¥¤¥ó¡§²¡»³À¶¹â
¥á¥«¥Ë¥«¥ë¥Ç¥¶¥¤¥ó¡§ÌøÀ¥·ÉÇ·¡¡ÊÒ³Ê¸ÍÎ
¥×¥í¥Ã¥×¥Ç¥¶¥¤¥ó¡§Ä¹Ã«ÀîÃÝ¸÷
CG¥Á¡¼¥Õ¥Ç¥£¥ì¥¯¥¿¡¼¡§°æÌî¸µ±ÑÆó
CG¥ê¡¼¥É¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¡§ÅÔÅÄ¿òÇ·
CG¥ì¥¤¥¢¥¦¥È¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥Ð¥¤¥¶¡¼¡§ÅÄÃæÅ¯Ïº
CG¥Ç¥£¥ì¥¯¥¿¡¼¡§ÃÓÆâÎ´°ì¡¡ÀÄÌÚ½Ó²ð
¿§ºÌÀß·×¡§¶¶ËÜ¸
Èþ½Ñ´ÆÆÄ¡§ÃæÅçÍý
»£±Æ´ÆÆÄ¡§Â¼»³¶×¼Â
ÊÔ½¸¡§º£°æÂç²ð
¥ê¥ì¥³¡¼¥Ç¥£¥ó¥°¥ß¥¥µ¡¼¡§Æ£Åç·ÉÇ·
¥µ¥¦¥ó¥É¥¨¥Ç¥£¥¿¡¼¡§¾¡Ëó¤Þ¤µ¤È¤·
²»³Ú¡§²ÃÆ£Ã£Ìé
À©ºî¡§¥ª¥ì¥ó¥¸
¥ª¡¼¥×¥Ë¥ó¥°¥Æ¡¼¥Þ¡§ano¡Ö¥Ô¥«¥ì¥¹¥¯¥Ò¡¼¥í¡¼¡×
¥¨¥ó¥Ç¥£¥ó¥°¥Æ¡¼¥Þ¡§FOMARE¡Ö¥¹¥¿¡¼¥À¥¹¥È¡×
¡ü¥é¥¤¥Ö¾ðÊó
¡ÖFOMARE 47 ÅÔÆ»ÉÜ¸©¥Ä¥¢¡¼ ¡ÈOVER TOUR 25-26¡É¡×
2026Ç¯3·î5Æü¡ÊÌÚ¡ËÂçÊ¬ club SPOT w/HERO COMPLEX ¡ÚSOLDOUT¡Û
2026Ç¯3·î6Æü¡Ê¶â¡Ëº´²ì º´²ìGEILES w/HERO COMPLEX
2026Ç¯3·î9Æü¡Ê·î¡Ë·§ËÜ ·§ËÜDjango ONE MAN ¡ÚSOLDOUT¡Û
2026Ç¯3·î11Æü¡Ê¿å¡ËµÜºê µÜºêLAZARUS w/ammo
2026Ç¯3·î12Æü¡ÊÌÚ¡Ë¼¯»ùÅç ¼¯»ùÅçSR HALL w/ammo ¡ÚSOLDOUT¡Û
2026Ç¯3·î22Æü¡ÊÆü¡ËÀÄ¿¹ È¬¸ÍLIVE HOUSE FOR ME ONE MAN ¡ÚSOLDOUT¡Û
2026Ç¯3·î24Æü¡Ê²Ð¡Ë½©ÅÄ ½©ÅÄClub SWINDLE w/NEK!
2026Ç¯3·î 25Æü¡Ê¿å¡Ë»³·Á ¼òÅÄMUSIC FACTORY w/NEK! ¡ÚSOLDOUT¡Û
2026Ç¯4·î2Æü¡ÊÌÚ¡Ë·²ÇÏ ¹âºê·Ý½Ñ·à¾ì ¥¹¥¿¥¸¥ª¥·¥¢¥¿¡¼ w/¥Ï¥ë¥«¥ß¥é¥¤ ¡ÚSOLDOUT¡Û
2026Ç¯4·î8Æü¡Ê¿å¡Ë°ñ¾ë ¿å¸ÍLIGHT HOUSE w/UNFAIR RULE ¡ÚSOLDOUT¡Û
2026Ç¯4·î9Æü¡ÊÌÚ¡ËÆÊÌÚ HEAVEN¡ÇS ROCK ±§ÅÔµÜ VJ-2 w/UNFAIR RULE ¡ÚSOLDOUT¡Û
2026Ç¯4·î11Æü¡ÊÅÚ¡ËÊ¡Åç ·´»³HIP SHOT JAPAN w/TO BE ANNOUNCED
2026Ç¯4·î12Æü¡ÊÆü¡Ë´ä¼ê the five Morioka w/TO BE ANNOUNCED ¡ÚSOLDOUT¡Û
2026Ç¯4·î14Æü¡Ê²Ð¡ËµÜ¾ë ÀçÂædarwin ONE MAN ¡ÚSOLDOUT¡Û
2026Ç¯4·î16Æü¡ÊÌÚ¡ËËÌ³¤Æ» cube garden w/¥¶¡¦¥Ü¡¼¥¤¥º¡õ¥¬¡¼¥ë¥º ¡ÚSOLDOUT¡Û
2026Ç¯4·î18Æü¡ÊÅÚ¡ËËÌ³¤Æ» °°ÀîCASINO DRIVE w/¥¶¡¦¥Ü¡¼¥¤¥º¡õ¥¬¡¼¥ë¥º ¡ÚSOLDOUT¡Û
2026Ç¯4·î27Æü¡Ê·î¡ËÂçºå ÇßÅÄCLUB QUATTRO w/Ivy to Fraudulent Game ¡ÚSOLDOUT¡Û
2026Ç¯4·î28Æü¡Ê²Ð¡Ë°¦ÃÎ Ì¾¸Å²°CLUB QUATTRO w/KAKASHI ¡ÚSOLDOUT¡Û
2026Ç¯6·î20Æü¡ÊÅÚ¡Ë²Æì ºùºä¥»¥ó¥È¥é¥ë
¥Á¥±¥Ã¥È
https://w.pia.jp/t/fomare-overtour/
¡ÖFOMARE LIVE at ÆüËÜÉðÆ»´Û¡×
2026Ç¯5·î22Æü¡Ê¶â¡ËÆüËÜÉðÆ»´Û
Open 18:00 / start 19:00
ÎÁ¶â¡§Á´ÀÊ»ØÄê 7,800±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë
https://w.pia.jp/t/fomare-budokan/
