元SKE48石田安奈、第3子妊娠を報告 現在安定期＆ふっくらお腹を披露「5人家族、今後ともよろしくお願いします」
元SKE48のメンバーでタレントの石田安奈（29）が2日、自身のYouTubeチャンネルを更新。第3子を妊娠したことを発表した。
【動画】ふっくらお腹を披露し第3子妊娠を報告した石田安奈
動画内で石田は、ふっくらとしたお腹を披露しながら「なんとですね、3人目を妊娠しました」と報告。「もう気づけばこんな大きさになってるんですけど、3人目にもなると気づいたらもう半年みたいな感じで、今もう6ヶ月に入るところですね。なので安定期には入ってるんですけど」と現在の状況を明かした。
続けて「なかなかYouTubeも撮れなかったり、撮る内容が妊娠中のことが多くなると思うので、ちょっと早めに報告動画を出せたらなと思って撮りました」と説明。「5人家族の準備を今しているので、頑張ります」と前向きに語った。
また「今同じ妊娠中のママさんもいると思うんですけど、一緒に頑張りましょう」と呼びかけ、「5人家族、今後ともよろしくお願いします」と締めくくった。
石田は愛知県出身。SKE48第2期生として活動し、2017年5月にグループを卒業した。2021年10月1日に一般男性との結婚と第1子妊娠を発表し、同月8日に第1子女児を出産。2024年9月には第2子男児の出産を報告している。
