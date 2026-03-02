■これまでのあらすじ

実家の財産乗っ取りに動き出した兄夫婦。しかし、父が金庫から取り出したのは家計簿で、母が兄に多額のお金を渡していたことが記録されていた。さらに家の物が勝手に売られている問題についても問いただすが、兄夫婦は強気なまま。そして登記済証書を見て歓喜する2人だったが…？

兄は今まで家のことを何もして来なかったので知らないのでしょうけど、うちが所有する土地はお宝なんかじゃありません。管理が大変な山林なのです。

そのことを知った途端、兄夫婦は「こんな爆弾を押し付けるなんて卑怯」だと騒ぎ出しました。もう取り繕うこともなく、「土地はいらない。預貯金だけ欲しい」と本音をぶちまけて…。どこまで浅ましい人たちなの…。父は兄夫婦の気持ちをすべて聞いた上で、我が家の真実を伝えたかったようです。「後を継ぐというのは責任が伴うこと」「それでもまだ私の財布を管理したいか」と、はっきりと言ってくれたのでした。

※この漫画は実話を元に編集しています

脚本:みゆき、イラスト:まりお(ウーマンエキサイト編集部)