³ÊÆ®²È¥¸¥ç¥ê¡¼¡ÖÀ¶¿å¤ÈÎ¥º§¤·¤Þ¤·¤¿¡×¡Ö°¦¤·¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤Ï»ö¼Â¤Ç¤¹¡×£Â£Ä¤ÇÃíÌÜ¡¢Èþ¿Í¥Þ¥Í¤È¤·¤Æ¤âÏÃÂê¤Ë
¡¡³ÊÆ®²È¤Î¥¸¥ç¥ê¡¼¤¬£²Æü¡¢¼«¿È¤Î£Ø¤ò¹¹¿·¡£¡ÖÀ¶¿å¤ÈÎ¥º§¤·¤Þ¤·¤¿¡×¤È¤Ä¤Å¤Ã¤¿¡£
¡¡¥¸¥ç¥ê¡¼¤Ï¡Ö¤¦¤Þ¤¯¤¤¤«¤Ê¤«¤Ã¤¿¤³¤È¤â¤¢¤ë¡£¼é¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿¤³¤È¤â¤¢¤ë¡£¤Ç¤âÃ¯¤«¤Î¤»¤¤¤Ë¤Ï¤·¤Þ¤»¤ó¡£¼«Ê¬¤¬Ì¤½Ï¤Ç¤·¤¿¡×¤Èµ½Ò¡£¡Ö°¦¤·¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤Ï»ö¼Â¤Ç¤¹¡£ËÜµ¤¤À¤Ã¤¿¤³¤È¤â»ö¼Â¤Ç¤¹¡£¤º¤Ã¤ÈÎÙ¤Ç»Ù¤¨¤Æ¤¯¤ì¤Æ¡¢ËÜÅö¤Ë¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¡£¤«¤±¤¬¤¨¤Î¤Ê¤¤»þ´Ö¤Ç¤·¤¿¡×¤È¡¢¥¤¥ó¥Õ¥ë¥¨¥ó¥µ¡¼¤Ç¼«¿È¤Î¥Þ¥Í¥¸¥ã¡¼¤òÌ³¤á¤Æ¤¤¤¿À¶¿å¤æ¤ê¤Ø¤Î´¶¼Õ¤òµ¤·¤¿¡£
¡¡£Â£ò£å£á£ë£é£î£ç£Ä£ï£÷£î¤ÇÃíÌÜ¤ò½¸¤á¡¢£Ò£É£Ú£É£Î¤Ç¤â¾¡Íø¡£³ÊÆ®²È¤È¤·¤Æ¤â·Ð¸³¤òÀÑ¤ó¤Ç¤¤¤ë¥¸¥ç¥ê¡¼¤Ï¡Ö¤³¤ì¤«¤é¤Ï¤ª¸ß¤¤ÊÌ¡¹¤ÎÆ»¤òÊâ¤¤Þ¤¹¡£¤½¤ì¤¾¤ì¤Î¾ì½ê¤Ç¡¢¹¬¤»¤Ë¤Ê¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë´èÄ¥¤í¤¦¡×¤È¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤ò¤Ä¤Å¤ê¡¢¡Ö¤½¤·¤Æ¤³¤Î·Ð¸³¤òÌµÂÌ¤Ë¤·¤Ê¤¤¡£¤³¤³¤«¤é¡¢¿Í¤È¤·¤Æ¤â¡¢ÃË¤È¤·¤Æ¤â¡¢¤â¤¦°ìÃÊ³¬¶¯¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡×¤È¤Ä¤Å¤Ã¤¿¡£
¡¡¼«¿È¤Î£Ù£ï£õ£Ô£õ£â£å¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¤Ç¤âÎ¥º§¤òÊó¹ð¡££Ø¤Î¥³¥á¥ó¥ÈÍó¤Ç¤Ï¡Ö¥Þ¥¸¤Î¤ä¤Ä¡©¡×¡¢¡ÖÀµÄ¾Èá¤·¤¤µ¤»ý¤Á¤Ç¤¹¡×¡¢¡Ö¿§¡¹¤¢¤Ã¤¿¤ó¤À¤Í¡×¤Ê¤É¤ÎÀ¼¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡À¶¿å¤Ï¥Ö¥ì¥¤¥¥ó¥°¥À¥¦¥ó¤ÇÃíÌÜ¤µ¤ì¤¿¥¸¥ç¥ê¡¼¤Î¡ÖÈþ¿Í¥Þ¥Í¥¸¥ã¡¼¡×¤È¤·¤Æ¡¢£Ó£Î£Ó¤Ê¤É¤ÇÏÃÂê¤Ë¡££²£´Ç¯£±£²·î¤Ë·ëº§¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤òÌÀ¤«¤·¤¿¡£¤½¤Î¸å¡¢¤È¤â¤ËÉÔÎÑ¤·¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤ò¸øÉ½¤¹¤ë¤Ê¤É¤·¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢Éü±ï¡£ºòÇ¯Ëö¡¢¥¸¥ç¥ê¡¼¤¬£Ò£É£Ú£É£Î¤Ç¾¡Íø¤·¤¿ºÝ¤Ë¤Ï¡¢À¶¿å¤¬´î¤Ö»Ñ¤â¤¢¤Ã¤¿¡£