サッカー、明治安田J2・J3百年構想リーグ。アルビレックス新潟は3月1日、FC今治に勝利。今シーズン初の連勝を飾りました。



開幕からのアウェー4連戦を締めくくる今治戦。新潟は前節から加藤と島村の2人を入れ替え臨みます。



拮抗する試合のなかでアクシデントが襲います。前半17分、ここまで全試合先発の森璃太が負傷。これを受けて、今シーズン初出場となる小野がピッチに送り出されます。





その1分後。ピッチを広く使う攻撃を見せます。右サイドから、白井、加藤と展開し、クロスを島村がエリア内で受けますが、最後のパスがつながりません。徐々に流れは新潟へ…前半30分、初先発の加藤のクロスにマテウス モラエス！ここまで3試合2ゴールのエース、ヘディングシュートは相手キーパーの正面に。その直後、再び新潟にチャンスが。島村と小野のコンビネーションで、右サイドを突破。島村がカットインを見せ、外を回った藤原へ、藤原のクロスに小野！こぼれて、再び小野。途中出場の小野が早速先制点をもたらす大仕事。今季、初ゴールを挙げます。流れに乗った新潟。藤原のパスに、ボランチの笠井が抜け出して、右サイドからのクロスに、マテウスのヒール！こぼれ球に若月！決め切ることはできませんが、前半今治にはチャンスを与えず、1対0で試合を折り返します。後半の立ち上がりは、前半と同じく堅いゲーム運び。今治にボールを握られる時間が続きます。時に迎えるあわやピンチというシーンも、相手より先に触り、シュートを打たせません。後半は、耐えた、耐えた新潟。迎えた後半44分。小野のパスから抜け出した落合がドリブルで仕掛け、1人かわして、もう1人！ここで相手に倒され、PKを獲得します。キッカーを任されたのは、新潟の新キャプテン・藤原奏哉。冷静にゴールキーパーの逆を突き、追加点。キャプテン・藤原の今シーズン初ゴールで試合を決定づけた新潟。今シーズン初の連勝でアウェー4連戦を締めくくりました。〈小野裕二選手〉「自分が入ったときにどうやったらチームがうまく機能するかなということを（考えて）外から見ていたので、 それがピッチで表現できたのかなと思いますし、もっともっと見に来てくれた人が「面白いな」とか、活力になるようなゲームをして必ずホームで勝ち点3を取りたい」〈船越優蔵監督〉「ようやくホームに、家に帰れるので、選手が躍動している姿をお見せできることがすごく楽しみで仕方ないですね。良い形で帰れて良かったです」百年構想リーグWEST-A10チームの順位表です。ここまで4試合が終了し、アルビレックス新潟は3勝1敗。今節の勝利で3位に順位を上げました。首位の高知との勝ち点差はわずか1ポイント。ピタリとその背中に徳島。そして、新潟が付けています。次は、いよいよホーム開幕戦です。3月7日（土）、ビッグスワンに首位・高知ユナイテッドSCを迎えます。