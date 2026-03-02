中東情勢緊迫化 卓栄泰行政院長、物価安定やエネルギー確保への対応を指示／台湾
（台北中央社）卓栄泰（たくえいたい）行政院長（首相）は2日、緊迫化する中東情勢を受け、物価の安定やエネルギー供給源の確保に向けた対応を関係部会（省庁）に指示した。行政院（内閣）の李慧芝（りけいし）報道官が明らかにした。
米国とイスラエルによるイランへの軍事攻撃を受け、卓氏は2日午前の予定を変更し、外交や経済、金融関連の部会の代表らを集めた政務会議を前倒しで開催した。
卓氏は各部会の報告を聞き取った後、慎重な対応と国際情勢の変化への注視を各部会に求めた。
経済部（経済省）に対しては、エネルギー対策チームを立ち上げ、エネルギー供給源を調整するよう要請。また、想定される物価への影響に対応するため、物価の安定に関するグループ会議を開くよう鄭麗君（ていれいくん）行政院副院長（副首相）に求めた。
金融監督管理委員会や財政部（財務省）には、為替市場や株式市場の動向を注視し続けるよう指示。外交部（外務省）には、在外公館職員の安全確保に尽力するとともに、現地の国民を全力で支援するよう求めた。
（高華謙／編集：名切千絵）
