■異例すぎる答辞

【写真を見る】「クソババァとか最低なことを」山形南高校、飾らない言葉で彩られた卒業式 答辞の原稿を捨てて語った”本当の思い”

3月。県内の多くの公立高校で1日に卒業式が行われました。山形市の進学校・県立山形南高校では、237人が巣立ちの日を迎えました。

式では大沼校長がクラス代表の生徒に卒業証書を手渡し、「コバルト色に輝く大空に元気よく羽ばたいてほしい」とはなむけの言葉を贈りました。（※高校のイメージカラーがコバルトブルー）

そして卒業生代表が、3年間の思い胸に答辞を述べました。・・・しかし。

「こんな体裁の整った、綺麗なこんな文章で語ることなんか、本当にできない」

彼は代表として、丁寧に考えてきた答辞の紙を途中でしまい、生徒会や学校行事、親への感謝など、3年間のありったけの思いを”自分の言葉”で語りだしたのです。

あまりに異例のこと。取材班も驚きました。しかしそこにこそ、本当のぬくもりがあったのです。（※原稿はありません。ゆえに音が聞き取れる範囲ですが掲載します）

■綺麗な文章では語れない、最高の3年間

異例の答辞は、こうしてはじまりました。

「答辞。空はコバルト大地は招く、この歌詞の如く冬を越え、空は澄んだコバルト色に輝き、雪解けの大地が姿を現しました。新たな一歩へと私達を招くこの今日の良き日、私たち渋谷学年は、きょう山形南高等学校を卒業します。

・・・というふうに丁寧に答辞の文書を考えてまいりました。

まいりましたが、僕たちの熱くて汗臭くて馬鹿みたいに笑い合った、この最高の3年間は何にも代えることはできないし、こんな体裁の整った、綺麗なこんな文章で語ることなんか、本当にできないと思います。

ここまで丁寧に添削をしてくれた堀米先生に、本当に最後の最後に迷惑をかけることにはなりますし、あまりにも先ほどの送辞の文章が素晴らしすぎたので、ここは一皮むけないといけないということで・・・

本当に直前まで悩みましたが、ここは自分の言葉で、今ここに立って感じる思いを述べて答辞とさせていただきたいと思うのですがよろしいでしょうか？」

（※拍手）

■こういう場だからこそ、言えることがあった

学校での思い出について一通り語った彼。続いて、支えてくれた人への思いを口にします。

「ここまで3年間、本当に多くの成長があったと思います。その3年間の成長というのは、もちろん自分たちの手でつかみ取ったものではありますが、一番身近で支えてくれた親のおかげでもあると思います。

僕の親は本当に僕に負けず劣らずのでしゃばりで、南高祭だって、体育祭だって、3年生になってニッカポッカを染める時でさえも出没して、本当に家でも学校でも、一番近くで僕の雄姿を見てくれていたと思います。（※南高祭では3年生がニッカポッカをペンキで染め上げ着用する）

僕に限らずでありますが、ここの卒業生全員を代表して言います。絶対こんな機会がないと、言うことはないです。

今まで支えられてるのはわかってるのにも関わらず、強い口調で口ごたえしたり無視したり、クソババアとか黙れとか、更年期だからうるせぇんだよとか、最低のことをしてきたと思います。

でも、親からの愛は全員ちゃんとわかっていますし、3年間、18年間、本当にたくさんの愛情をかけてもらって、心配をかけたと思います。

親と子の関係は絶対に変わることはありませんが、支える側と支えられる側の関係値が変わることはいくらあったっていいと思います。

これから先、卒業して南高を巣立って、今まで支えられた分、私たちはたくさん支えます。南高での精神力を思う存分これからの人生に生かして、それぞれの置かれた新天地で必ず花咲かせることを誓います。

18年間、本当にありがとう」

■後輩、そして見捨てなかった先生方へ

「…そして、次に後輩のみんな。皆さんがいなければ、あの南高祭の盛り上がりだって、文化祭の爆笑だって体育祭の激闘だって絶対なかったです。3年生がこんなに思う存分活動できて、私たちの生活に彩りを添えてくれたのも全部後輩のみなさんです。

今はこうやって答辞を聞いて、何だよ、そんなの形式的なこと言っているだけだろうとか、思うところだって絶対あると思います。でも、卒業生になってわかることは、本当に卒業生、この学年、渋谷学年だけでは成し遂げられなかったことっていうのはたくさんあって、本当に後輩の皆さんには感謝の気持ちしかありません。

これから先、南高祭、受験、卒業へと一気に時が進んでいきます。全力になれば全力になるほど楽しいし、一瞬で時が過ぎていくと思います。これからも1年間を、一瞬一瞬を、宝石のごとく大切にして、ラスト1年の南高生活を最後までやりきってほしいと思います。

そして、誇り高い山形南高等学校の名をこれからも守り抜いて欲しいです。OBとして心の底から応援しています」

■体育祭に救急車が3台も！？

「そして先生方。先生方には、一番たくさん、もう教えてもらったことも多いですし、一番迷惑をかけたのも私たちだったと思います。本当に稚拙で幼稚でどうしようもないところもたくさんあったと思います。

体育祭では、いい年こいて自分の力加減知らずに救急車を3台以上手配させたり・・・（会場から笑いが）

あとは自分の教室が居心地良すぎるのかわかりませんが、自分が早く勘違いしてるかわかりませんが、何か教室で鉄板焼きの匂いをいっぱいただよわせて、パーティーみたいなことをしてる人たちいたし（また会場から笑い）、本当に馬鹿な学年だったと思います。

でも、先生方は最後の最後まで私達を受験会場に送り出してハイタッチして背中を押して、頑張れよと励ましてくださいました。

こんなにどうしようもない学年なのにも関わらず、さっきの卒業式前の学年最後の学年集会で、学年主任の渋谷先生が一番最初に発した言葉は、感謝、感謝したいという言葉で、こんなに迷惑をかけたにも関わらず、この学年に3年間一緒にやってくれて本当に嬉しかったし、本当にみんな先生たちも成長できたし、心の底から感謝したいと言ってくださいました。

本当に3年間私たちは先生を裏切ることだってあったと思うし、変な態度をとることだってたくさんあったと思います。それでもこれから、3年間で証明できなかった部分も、これからの人生で先生方から教えてもらったことを十分人生に生かして、先生方への恩返しをしたいと思います。入学してから今に至るまで、本当にありがとうございました」

■最高の仲間たちとの絶えない絆

「最後に渋谷学年のみんな。十人十色でバラバラなのに行事とかではすごくまとまって、僕はこんなに面白くて、頭の良くて、芯があって、最高の人に出会ったことはありません。

体力的に限界でも、学校行きたくないなと思ったときでも、朝本当に自転車にも乗りたくないし、もう学校に行きたくないと思ったときもあったけど、学校に行けば、またあの教室に行けば馬鹿みたいに笑えるし、笑って自分の不安をごまかすことができるし、みんながいたからこそ、何とか3年間乗り切れました。

僕に限らずでありますが、本当に1人1人が、こんなにも密接に結びついていたからこそ、ここまでの成長があったし今の卒業があると思います。本当にありがとう」

■僕たちならやり切れる

「これから先の人生では、こんなに何百人もの規模の人が、進路の違う人たちが一つの目標に向かって、盛り上がるなんてことはそんなに多くはないと思います。でも、ここ南高で燃やした若き情熱や、この仲間とだったら何でもできるっていうこの感情は、この南高に入学して3年間を過ごした僕たちは絶対忘れることはないし、卒業したってこの絆は絶えることはないし、どんな新天地で困難が起ころうとも、僕たちなら絶対にやり切れると思います。今まで本当にありがとう。

結びにはなりますが、ここまでつたない言葉を聞いていただきましてありがとうございます。何とか南高生得意の”根拠のない自信”で、喋り切ることができたと思います。本当に3年間ありがとうございました。

3年間私たちにたくさんの愛情を注いでくださった全ての方々に感謝するとともに、これからの山形南高等学校のますますの発展を祈念いたしまして、答辞とさせていただきたいと思います。

（※拍手）

■新たな一歩を踏み出す卒業生

飾らない言葉で思いを表現した卒業生代表の答辞に、式場には割れんばかりの拍手が起こりました。

式後のインタビューで、卒業生は「男しかいなくて、みんな優しい人で毎日が楽しかったです」と振り返り、父親も「それなりに成長してくれたかなと思う」と目を細めました。

また、一時期不登校だったという生徒は、担任からの「がんばって来い！」という熱い言葉に救われ、「最後まで楽しい時間を過ごせるようになりました」と話し、苦しいこともあった高校生活で手に入れた仲間を「一生忘れることはない友達とか、大事なものを手に入れた気がします」と”宝物”に例えました。

色とりどりの充実した3年間を過ごした卒業生たち。希望を胸に、学び舎を巣立ちました。