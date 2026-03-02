SALU、BMSG主宰レーベル移籍後初シングル配信リリース&MV公開！約1年ぶりの新曲で盟友AKLOと再共演

【その他の画像・動画等を元記事で観る】

SALUの新曲「Airplane Mode feat. AKLO」が、3月4日にデジタルリリースされることが決定。同日20時にはMVも公開される。

■本格的な再始動へと踏み出したSALUの現在地と、その先を静かに示す一曲

BMSG主宰レーベル「Bullmoose Records」へ移籍後、初のシングルとなる本楽曲は、街から街へと移動し続ける日々や、情報過多な現代において“本当に見るべきもの”にフォーカスする感覚を、軽やかで芯のあるサウンドに落とし込んだ一曲。

今回、SALUが手を組んだのは、日本のヒップホップ・クルー／コレクティブ「YENTOWN」の中心メンバーとして存在感を放ち、数多くのアーティストのビートメイク／プロデュースを手がけてきたChaki Zulu。

さらに、｢RGTO｣をはじめこれまで数々の楽曲で共演を重ねてきた盟友AKLOが参加。同じシーン、同じ空気を知るふたりが、今の距離感だからこそ鳴らすことのできた、等身大で説得力のあるコラボレーションが楽曲に深みを与えている。

本格的な再始動へと踏み出したSALUの現在地と、その先を静かに示す一曲として注目したい。

なお、SALUは4月4日に開催されるヒップホップフェスティバル『POP YOURS』に出演する。

■リリース情報

2026.03.04 ON SALE

DIGITAL SINGLE「Airplane Mode feat. AKLO」

