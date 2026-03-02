バリカタリフェス出演のなきごとが『FLASH THE FIRST TAKE』に登場！60秒間のパフォーマンスの魅力を徹底解剖！【バリサン特別編】

【なきごと - 短夜 / FLASH THE FIRST TAKEを元記事で観る】

ライブシーンにアンテナを張り、THE FIRST TIMES独自の取材で入手したエンタメ業界人から見たアーティストの推しポイントをご紹介する企画『バリサン』。

今回は、3月7日(土)に開催する『バリカタリフェス』に出演するなきごとが『FLASH THE FIRST TAKE』に出演したということで、編集部なりに60秒のパフォーマンスの見どころ、魅力を紹介する

60秒の一発撮りというコンセプトの『FLASH THE FIRST TAKE』だが、1本ずつではなく、ぜひ2曲を続けて観てほしい。

少し緊張感をまといながらも、視聴者の心へしっとりと浸透していく「短夜」と、動画の1秒目からワクワクが溢れる、ポップでキュートな「甘々吟味」。

その鮮やかなコントラストが印象的で、わずか120秒では物足りないと思ってしまうほど。

なきごとの魅力がぎゅっと詰まった映像になっているので、ここで心を掴まれたリスナーは、ぜひライブでその続きを体感してほしい。

一番近いライブは、今週末3月7日(土)に渋谷で開催するバリカタリフェスかな…?

