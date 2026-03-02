札幌市内のガソリンスタンドです。



レギュラーガソリンの価格は若干の上昇傾向にあり、３月２日は１リットル当たり１５８円でした。



こうした中、客から相次いだのは“不安の声”です。



（客）「暫定税率がなくなって安くなったなと思ったら、また中東の方でこれからも上がると思うので厳しいですよね、なかなか」



（客）「心配ですよね。長く続くようであれば価格に転嫁されるのかなと思いますけど」





中東のイランで２月２８日、アメリカがイスラエルと共に実行した軍事作戦。イランの最高指導者・ハメネイ師が殺害され、イランは周辺諸国への報復攻撃に乗り出しています。さらに、世界的な原油輸送の重要拠点である「ホルムズ海峡」を事実上、封鎖しました。日本は輸入する原油の９割以上を中東に依存していて、その多くはホルムズ海峡を通ってきています。価格への影響は避けられない見通しです。

（野村総合研究所 木内登英さん）「最悪のシナリオとしては、ホルムズ海峡の封鎖が長期化し、中東全体で紛争が広がって原油供給が滞るケース。その場合はガソリン価格も２倍以上上がる」



道内の販売店は情報収集に追われています。



（中和石油 小原隆宏取締役本部長）「中東の過去の戦争で、ガソリン価格が店頭で１０円以上上がった事例もあり、ガソリンや軽油、灯油にも今回は影響があるだろうと予測している」



日本時間の２日午前、原油価格の指標となるアメリカ産原油の先物価格は一時、１バレル＝７５ドル台をつけ、前の週末からおよそ１２％急騰しました。



取材した販売店では、仕入れ値が上がるのは２週間くらい先と予測しています。



（中和石油 小原隆宏取締役本部長）「暫定税率の廃止から安定してくるかなと思っていたが、厳しい販売状況が続くのは収まらないですね」



物価にも大きな影響を与えると専門家は指摘します。



（野村総合研究所 木内登英さん）「輸送費が全体として上がるので、食料品や生鮮野菜なども含めて、全ての商品の値段が上がってくる」



私たちの生活に直結する原油やガソリンの価格。



不安な状況が続きそうです。