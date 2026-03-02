＜WBC＞米国人記者が台湾を高評価、日本を退け首位通過も―台湾メディア

台湾メディアのETtodayは2日、野球のWBC（ワールド・ベースボール・クラシック）について、米国人記者が台湾（チャイニーズ・タイペイ）を高く評価していることを伝えた。

記事によると、WBC開幕を5日に控える中、米MLB公式サイトのマイケル・クレア記者は台湾について「強豪を揺るがす実力を備えており、1次ラウンドのプールC（東京プール）で波乱を起こす可能性がある」と語った。

クレア氏は台湾が2024年のプレミア12で日本の国際大会での連勝を27で止めたことに触れ、「台湾は国際舞台での競争力を証明している」と指摘。日本は今大会、大谷翔平や山本由伸らメジャー組を擁する豪華な布陣を敷いているが、「台湾は初戦でオーストラリアに勝利し、（それに続く）重要な一戦で日本を下せば、グループ首位で決勝トーナメントに進出する可能性もあり、今大会最大のダークホースになり得る」との見方を示した。

同氏は台湾の投手陣について、今オフに福岡ソフトバンクホークスへ移籍した最速158キロの速球派右腕・徐若熙（シュー・ルオシー）、米国でプレーする左腕の林碰萊（リン・ユーミン）の2人を特に高く評価。「この左右のエースが安定した投球を見せられれば、短期決戦において台湾は大きな優位に立てる」と語った。

台湾は5日にオーストラリア、6日に日本、7日にチェコ、8日に韓国と対戦する。日本は6日の台湾戦が初戦となり、7日に韓国、8日にオーストラリア、10日にチェコと対戦する。（翻訳・編集/北田）