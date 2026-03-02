【明治安田J1百年構想リーグ】川崎フロンターレ 2−2 水戸ホーリーホック（3月1日／Uvanceとどろきスタジアムby Fujitsu）

【映像】どっちボール？タッチライン際の競り合い

水戸ホーリーホックDF真瀬拓海にとっては少々不運だったかもしれない。“際どい判定”に対する抗議でイエローカードが提示されると、ファンからは「さすがにかわいそう」と同情の声が寄せられた。

3月1日に明治安田J1百年構想リーグ第4節・川崎フロンターレvs水戸ホーリーホックが行われた。

スコアレスで迎えた20分に［4-4-2］の右サイドハーフで先発出場していた水戸DF真瀬が、MF仙波大志が出した相手DFラインの背後へのパスに抜け出した。

敵陣の右サイドの深い位置に入ろうとした真瀬は、カバーに入った川崎DF佐々木旭と競り合い。右足で拾ったボールが佐々木の左膝に当たり、タッチラインを割った。ボールを外に向けたのは川崎DFだったが、真瀬の足先をかすった可能性もあるこの場面で、副審は川崎のスローインでの再開と判定した。

すると、このジャッジに納得がいかない真瀬が副審に対して抗議のジェスチャー。主審が即座に真瀬の行動に対してイエローカードを提示するとスタジアムからは大ブーイングが起きた。

リプレイ映像を確認した実況・桑原学氏は「水戸ボールだったように見えました」とコメントし、解説を務めた元日本代表・福田正博氏も「そうですね」と同調。また、イエローカードについても福田氏は「ちょっと神経質な気がしますね」と言及した。

この場面はSNSで話題を集め、ファンからは「真瀬かわいそすぎだろ」「明らかなジャッジミスに抗議して即イエローは違うでしょ」「明らかに今のは颯太に当たってタッチ割ったから水戸ボールなのに抗議した真瀬にイエローなのエグすぎ。これは水戸がかわいそう」「いらないイエロー。出されるべきではなかったイエロー」と同情の声が寄せられた。

その後、真瀬は前半終了間際の得点にも関与したが、後半開始と同時に交代となった。

なお、試合は試合終了間際に川崎が2ー2同点に追いつき、PK戦の末に勝利。敗れた水戸は土壇場で勝点を失う結果となった。

（ABEMA de DAZN／明治安田J1百年構想リーグ）