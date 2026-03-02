タレントの大沢あかね(40)が1日放送のTOKYO FM「CHINTAI presentsきゃりーぱみゅぱみゅ Chapter #0〜Touch Your Heart〜」（日曜後0・30）に出演。夫でお笑いタレント・劇団ひとり(49)が実践しているという謎の健康法を明かした。

大沢は09年に劇団ひとりと結婚。10年に長女、16年に長男、19年に次女を出産している。

美容本を出版するなど、美容への造詣が深いことで知られている大沢。パーソナリティーのきゃりーぱみゅぱみゅから「旦那さんは一緒に美容のことをしたりするんですか？」と聞かれると、「(ひとりは)キレイになりたいとかはないと思うんですけど、年齢も年齢なのでジョギングしたりとか」と明かした。

続けて、ひとりが「インドから持ってきた剣山みたいな、針がいっぱい出ているマットの上に20分寝るという謎の健康法をやってる」と、血行促進などが見込まれるシャクティマットを愛用しているとし、「針でブツブツの上裸の背中を見せてくる。“いや、それ見せられても…”と思う」と語っていた。