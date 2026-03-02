日本テレビ『news every.』でスペシャル・メッセンジャーを務める、プロフィギュアスケーターの羽生結弦さん（31）が、震災から15年を迎える2026年3月11日スケートリンクから生出演し、「鎮魂の舞」を披露します。

宮城県仙台市出身の羽生さんは16歳の高校1年生の時、東日本大震災が起き、仙台市内のスケートリンクで練習中に被災しました。自宅は全壊、家族と共に避難所生活を余儀なくされました。ライフラインは途絶え、家族4人で2つのおにぎりを分け合うこともありました。

東日本大震災から3年後、ソチ五輪で金メダルを獲得してからは幾度となく被災地を訪問。被災地への思いは、オリンピック2連覇の原動力の1つとなりました。

2023年には、「news every.スペシャル・メッセンジャー」に就任。震災や災害に見舞われた各地の被災地を歩き、「羽生結弦 伝えたい、思い」として、困難の中で前を向く人々の声を届けてきました。

当時16歳だった羽生さんはどう震災と向き合い、今年の3.11を迎えるのか。あの日への祈りと15年の思いを氷上に刻む羽生さんの「鎮魂の舞」を『news every.』は生中継で伝えます。（羽生結弦さん生出演は16時台に放送予定）