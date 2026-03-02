考えた人天才ッッ！【3COINS】レザーっぽ素材がおしゃれな「優秀雑貨」

花粉症の季節にも役立つアイテムを【3COINS（スリーコインズ）】でチェックしてみて。レザー調素材が高見えする、大人な雰囲気たっぷりなアイテムがラインナップしています。一度使ったら手放せなくなりそうな、使い勝手の良さにも注目です。今回はあったら便利なダストケース & お薬ケースをご紹介します。

底マチ付きで収納力のある「引っ掛けられるダストケース」

引っ掛けられるコンパクトなダストケース。鼻をかんだティッシュを捨てられて、底マチがあるぶんそれなりに収納力もありそうです。デザインはシンプルながら、レザーのような質感のおしゃれなビジュアル。公式サイトによれば「内側生地は引き出して軽く手洗いができるので衛生的」と、使い勝手の良さもうかがえます。

場所を取らずに置ける「お薬ストックケース」

花粉症の薬を入れておくのに使えるこちら。どこか高級感のあるバッグ風のデザインとレザー調素材がおしゃれです。公式サイトによれば「フックに掛けられる穴あき仕様」で、場所をあまり取らずに置けそう。カラーはブラックとキャメルの2色展開。

