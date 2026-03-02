グラビアアイドルの佐野なぎさ（25）が、自身初の写真集「なぎさの初めて」（KADOKAWA）を4月22日に発売することを発表した。



【写真】衣装の意味ある!?大きすぎて収まりきらない“I”砲に釘付け

佐野は立命館大を卒業後、上京して2023年にグラビアデビュー。キャッチコピーは「Iカップの“かしこボディ”」で、そのグラマラスな容姿で人気を博している。グラビアだけでなく、ラウンドガールやテレビでも活躍している。



待望の初写真集となる同作では、自身がチャームポイントと自負する「Iカップ」バストを全面に押し出したショットを意識的に多く掲載。さらに人生初挑戦となるTバックでのバックショット、さらには布を一切まとわない大胆カットも収録している。



さらに発売を記念して、誌面から先行カットも公開。自慢の収まりきらないグラマラスボディが躍動するランジェリーカットや水着カットを多数披露した。



佐野本人も「今の自分にしか残せないものを残す！という強い気持ちで臨みました」とこの写真集にかける思いを告白。見どころとして「初めての海外ロケで素敵なロケーションの中、これまでには見せたことのない表情や、少し背伸びをした大人な一面、そして等身大の素の私まで、ひとつひとつ丁寧に挑戦しました。この一冊を通して、佐野なぎさの『初めて』を一緒に感じてもらえたら嬉しいです」とアピールした。



（よろず～ニュース編集部）