卒業式で流す曲 3つの候補から小学生が選挙で決定！ 投じた1票の決め手は？ 福岡
福岡県那珂川市の小学校で3月2日、子どものころから選挙に関心を持ってもらおうと模擬選挙が行われました。投票で決めたのは、思い出の1ページに欠かせない「卒業式で流す曲」です。
午前10時すぎ、福岡県那珂川市の片縄小学校の体育館に運び込まれたのは。
■松永悠作記者
「記載台が設置されています。これらは実際の投票の際に使う本物だということです。」
市の選管の協力で、選挙本番と同じレイアウトの投票所が体育館に完成しました。
■児童
「普段は選べないで先生たちが決めたりするけど、こういう自分たちで決められる機会はうれしい。」
候補となったのは、次の3曲です。
①卒業ソングの定番、「旅立ちの日に」。
②子どもたちに絶大な人気を誇る、Mrs.GREEN APPLEの「StaRt」。
③令和の卒業ソングとして若い世代に支持されている、SGの「僕らまた」です。
PTA会長や事務職員などが、立候補者として支持を訴えました。
■「旅立ちの日に」候補者
「中学校という未知なる世界へ踏み出す6年生の皆さんを、優しく照らす光となる曲です。」
■「StaRt」候補者
「こういう明るい曲で送り出されるのってよくないですか。じーんとした気持ちから、前を向けるような曲を選ぶのはいいと思う。」
■「僕らまた」候補者
「元気の曲も確かにいいです。いいんですが、卒業式はやっぱりバラード系のしんみりした曲が僕は好き。」
演説を聞いて、投票先を変えた子どももいました。
■「旅立ちの日に」から「僕らまた」に変えた児童
「演説を聞いて、いろいろ心が変わった。卒業という言葉は入っていないけど、別れの言葉が入っているからいいと思ってそれにしました。どきどきします。」
子どもたちは本物そっくりの投票用紙に曲名を書いて、1票を投じていきます。すべて初めての体験です。
■松永記者
「先ほどから開票作業が始まりました。その様子を子どもたちが真剣な表情で見つめています。」
そして、開票結果が出ました。
「僕らまた」77票
「StaRt」17票
「旅立ちの日に」3票
無効票3
当選を果たしたのは、77票を獲得した「僕らまた」でした。
■児童
「自分が選んだのにならなかったのは悲しいと思ったけど、まあそれでいいかなって。」
Q大人になったら選挙にいきますか？
「はい！」
「やっぱり、自分の意見を言うことは大切だと思った。『僕らまた』を聞きながら中学校でも頑張ろうと思います。」
■那珂川市選挙管理委員会事務局・鎌田 慎司 主任主事
「子どもたちが大人になった時に、きょうの授業のことを思い出してもらって、本番の選挙に行ってほしい。」
一票の重みを体感した子どもたち。3月17日の卒業式では、自分たちで選んだ楽曲と共に次のステージに旅立ちます。
※FBS福岡放送めんたいワイド2026年3月2日午後5時すぎ放送