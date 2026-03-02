◆ＷＢＣ強化試合 オリックス―日本（２日・京セラドーム大阪）

侍ジャパンのレッドソックス・吉田正尚外野手（３２）が２日、古巣オリックスとの強化試合に「５番・左翼」でスタメン出場し、５回に衝撃の特大アーチを描いた。

３点を追う５回１死。ここまで侍打線が無安打と完全に沈黙する中、３番手右腕・九里の１３３キロ内角カットボールを完璧に捉えた。右翼５階席に飛び込む特大弾。「ＮＰＢプラス」によると、打球速度１７４・５キロ、飛距離１２６・５メートル、角度３４度。ベンチでは大谷、鈴木も声をあげて大喜びした。

古巣相手の驚がくの一発にネットも沸騰。試合中にはＸ（旧ツイッター）のトレンドで「オリックス」のワードが１位、「吉田正尚」のワードも４位に急浮上。

ネット上には「吉田正尚ヤバ！」、「吉田正尚のホームランやばすぎた」、「吉田正尚選手さすがの一発 完璧でしたねー」、「正尚は格が違うな」、「吉田正尚〜２階席に叩き込む豪快な一発〜 やっぱり頼りになる男だぜ」、「みなさん、大谷翔平さんもすごいですが 本当に侍ジャパンに必要なのは 吉田正尚です」、「あの打ち方うまいですよね〜、さすが吉田正尚って感じ」の称賛の声の他、「吉田正尚でチャンテ聴けて、めちゃくちゃあがったなぁ」、「漢・吉田正尚、古巣に手加減はしない」、「なんか普通にオリックスが強いだけの試合だな、吉田正尚も元オリだし」などのオリックス絡みのコメントも殺到した。