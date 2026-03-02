◆ＷＢＣ強化試合 オリックス―日本（２日・京セラドーム大阪）

侍ジャパンのドジャース・大谷翔平投手（３１）が「２番・ＤＨ」で出場し、１―４で迎えた７回先頭の３打席目は左飛だった。４番手右腕・入山の前にカウント２―１から１５０キロの直球を高々と打ち上げたが、左翼・来田のグラブに収まった。球場からはため息。大谷はここまで３打数ノーヒット、１三振に押さえ込まれている。

メジャー組は規定上、２月中の壮行試合には出場できず、この日から出場が解禁された。大谷は昨年のカブスとの開幕シリーズ第２戦（東京Ｄ）に出場して以来、日本では３４８日ぶりの出場となった。両軍無得点の初回１死で迎えた１打席目は打席に向かうと、球場は大歓声。オリックス先発・寺西成騎投手（２３）の６球目の１５１キロ直球を打ち上げ、左飛に倒れた。打球が上がると歓声に包まれたが、すぐにため息に変わった。

０―３の４回１死で迎えた２打席目は、２番手左腕・田嶋の前に空振り三振に倒れた。打席中に日本ハム時代の応援歌が流れる粋な演出が起きたが、カウント２―２から外角高め１４３キロの直球にバットが空を切った。

前夜はチームで結束を深めた。自身のインスタグラムで決起集会の写真を投稿し、「明日からまたみんなで頑張りましょう」とサムアップポーズを添えた。焼き肉店とみられ、練習ではグラウンドに姿を見せなかったドジャース・山本由伸、ブルージェイズ・岡本和真の姿もあり、全３０人の侍が出そろったことも明らかとなっていた。