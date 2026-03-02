「つらい、つらすぎる…」ありのり・桃、レーザー治療も虚しく…ヤバすぎる花粉症の症状
恋愛バラエティー『あいのり』（フジテレビ系）に出演していたブロガーの桃が1日、自身のブログを更新。花粉症のつらい症状を明かした。
【写真】顔出しショット！息子たちと足湯を楽しむ姿を公開した桃
「花粉症がやばい…」と題して投稿した桃は、「花粉症がやばすぎる…」と切り出し、数ヶ月前に今年の花粉症予防のため鼻の奥をレーザーで焼く治療を受けていたことを告白。しかし「その努力の意味もないくらい目が痒いし、鼻がむずむずしております…」と効果を実感できていない様子で、「つらい、つらすぎる…」と心境をつづった。
滞在先の箱根についても触れ、「箱根だから余計花粉が強いとか、ある?!」と症状悪化の理由を推測。それでも「3人で朝から足湯、気持ちいい」と息子たちとの足湯ショットを公開し、穏やかな時間を過ごしている様子も伝えた。
ファンからは「花粉やばい」「今年ヤバイ」「東京も今日やばいです」「今年の花粉飛散量は多いみたい」「花粉には舌下治療がお勧め」など共感やアドバイスの声のほか、「足湯気持ち良さそう」「仲良し兄弟が可愛すぎる」「スリーショット最高」などのコメントも寄せられている。
桃は2019年に6歳年下のしょうさんと交際を開始し、20年に再婚。21年5月5日に長男、22年5月5日に次男を出産している。
【写真】顔出しショット！息子たちと足湯を楽しむ姿を公開した桃
「花粉症がやばい…」と題して投稿した桃は、「花粉症がやばすぎる…」と切り出し、数ヶ月前に今年の花粉症予防のため鼻の奥をレーザーで焼く治療を受けていたことを告白。しかし「その努力の意味もないくらい目が痒いし、鼻がむずむずしております…」と効果を実感できていない様子で、「つらい、つらすぎる…」と心境をつづった。
ファンからは「花粉やばい」「今年ヤバイ」「東京も今日やばいです」「今年の花粉飛散量は多いみたい」「花粉には舌下治療がお勧め」など共感やアドバイスの声のほか、「足湯気持ち良さそう」「仲良し兄弟が可愛すぎる」「スリーショット最高」などのコメントも寄せられている。
桃は2019年に6歳年下のしょうさんと交際を開始し、20年に再婚。21年5月5日に長男、22年5月5日に次男を出産している。