ºÊ¤ÎÌÜ¤ÎÁ°¤Ç¡¢É×¤Î·ÈÂÓ¤ËÉÔÎÑÁê¼ê¤«¤éÄÌÃÎ¤¬¡ª µ¤¤Þ¤º¤¤ÄÀÌÛ¤ÎÃæ¡¢É×¤ÏÀÄ¤¶¤á¤Æ¡Ä¡¿·ëº§¤ÏÃÏ¹ö¤Î»Ï¤Þ¤ê1¨
¡Ø·ëº§¤ÏÃÏ¹ö¤Î»Ï¤Þ¤ê 1 É×¤ÎÉÔÎÑÁê¼ê¤ÏÍ§Ã£¤Ç¤·¤¿¡Ù¡Ê¤Ä¤¤³¡§¸¶ºî¡¢¥ê¥¢¥³¥ß¡§´ë²è¡¢·ß¥ï¡¼¥¯¥¹¡§Ì¡²è/KADOKAWA¡ËÂè8²ó¡ÚÁ´18²ó¡Û
¡ÚÌ¡²è¡Û¡Ø·ëº§¤ÏÃÏ¹ö¤Î»Ï¤Þ¤ê É×¤ÎÉÔÎÑÁê¼ê¤ÏÍ§Ã£¤Ç¤·¤¿¡Ê1¡Á2´¬¡Ë¡Ù¤òÂè1²ó¤«¤éÆÉ¤à
Âç³Ø¤ÎÆ±µéÀ¸¤À¤Ã¤¿É×¤È·ëº§¤·¡¢¤Ä¤¤¤ËÇ¥¿±¤¬È½ÌÀ¤·¤Æ¹¬¤»¤¤¤Ã¤Ñ¤¤¤Î¤Ä¤¤³¡£¤¢¤ëÆü¡¢Âç³Ø»þÂå¤Î¥¼¥ßÃç´Ö¤Èµ×¤·¤Ö¤ê¤Î°û¤ß²ñ¤ò¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¡£³ØÀ¸»þÂå¤Î¿ÆÍ§¡¦¥ß¥Ê¤ÈSNS¤ÎÏ¢ÍíÀè¤ò¸ò´¹¤·¡¢Èà½÷¤ÎÅê¹Æ¤ò¸«¤Æ¤ß¤ë¤È¡¢¤½¤³¤Ë¤Ï¥É¥é¥¤¥Ö¥Ç¡¼¥È¤ò³Ú¤·¤à¼Ì¿¿¤¬¡£¤·¤«¤·¡¢¼ÖÆâ¤ÎÍÍ»Ò¡¢¸«ÀÚ¤ì¤¿ÃËÀ¤Î»Ñ¤Ï¸«³Ð¤¨¤Î¤¢¤ë¤â¤Î¤Ç¡Ä¡£¼Ì¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ï¡¢¤Þ¤µ¤«É×¡© Ä´¤Ù¤ë¤¦¤Á¤ËÉÔÎÑ¤ò³Î¿®¤·¤¿¤Ä¤¤³¤Ï¡¢¤Õ¤¿¤ê¤ò·èÊÌ¤µ¤»¤è¤¦¤È¤¹¤ë¤¬¡¢¥ß¥Ê¤Ï¾ïµ°¤ò°ï¤·¤¿¹ÔÆ°¤Ë½Ð¤Æ¡Ä¡£É×¤òÃ¥¤ª¤¦¤È¤¹¤ë¿ÆÍ§¤È¤ÎÆ®¤¤¤òÉÁ¤¯¡Ø·ëº§¤ÏÃÏ¹ö¤Î»Ï¤Þ¤ê É×¤ÎÉÔÎÑÁê¼ê¤ÏÍ§Ã£¤Ç¤·¤¿¡Ù¤«¤é¡¢Âè1´¬¤ÈÂè2´¬¤Î¥¨¥Ô¥½¡¼¥É¤ò¤ªÆÏ¤±¤·¤Þ¤¹¡£ÂÔË¾¤ÎºÇ¿·22´¬¤Ï2·î23Æü¤ËÈ¯Çä¡ª
¡ÚÌ¡²è¡Û¡Ø·ëº§¤ÏÃÏ¹ö¤Î»Ï¤Þ¤ê É×¤ÎÉÔÎÑÁê¼ê¤ÏÍ§Ã£¤Ç¤·¤¿¡Ê1¡Á2´¬¡Ë¡Ù¤òÂè1²ó¤«¤éÆÉ¤à
Âç³Ø¤ÎÆ±µéÀ¸¤À¤Ã¤¿É×¤È·ëº§¤·¡¢¤Ä¤¤¤ËÇ¥¿±¤¬È½ÌÀ¤·¤Æ¹¬¤»¤¤¤Ã¤Ñ¤¤¤Î¤Ä¤¤³¡£¤¢¤ëÆü¡¢Âç³Ø»þÂå¤Î¥¼¥ßÃç´Ö¤Èµ×¤·¤Ö¤ê¤Î°û¤ß²ñ¤ò¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¡£³ØÀ¸»þÂå¤Î¿ÆÍ§¡¦¥ß¥Ê¤ÈSNS¤ÎÏ¢ÍíÀè¤ò¸ò´¹¤·¡¢Èà½÷¤ÎÅê¹Æ¤ò¸«¤Æ¤ß¤ë¤È¡¢¤½¤³¤Ë¤Ï¥É¥é¥¤¥Ö¥Ç¡¼¥È¤ò³Ú¤·¤à¼Ì¿¿¤¬¡£¤·¤«¤·¡¢¼ÖÆâ¤ÎÍÍ»Ò¡¢¸«ÀÚ¤ì¤¿ÃËÀ¤Î»Ñ¤Ï¸«³Ð¤¨¤Î¤¢¤ë¤â¤Î¤Ç¡Ä¡£¼Ì¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ï¡¢¤Þ¤µ¤«É×¡© Ä´¤Ù¤ë¤¦¤Á¤ËÉÔÎÑ¤ò³Î¿®¤·¤¿¤Ä¤¤³¤Ï¡¢¤Õ¤¿¤ê¤ò·èÊÌ¤µ¤»¤è¤¦¤È¤¹¤ë¤¬¡¢¥ß¥Ê¤Ï¾ïµ°¤ò°ï¤·¤¿¹ÔÆ°¤Ë½Ð¤Æ¡Ä¡£É×¤òÃ¥¤ª¤¦¤È¤¹¤ë¿ÆÍ§¤È¤ÎÆ®¤¤¤òÉÁ¤¯¡Ø·ëº§¤ÏÃÏ¹ö¤Î»Ï¤Þ¤ê É×¤ÎÉÔÎÑÁê¼ê¤ÏÍ§Ã£¤Ç¤·¤¿¡Ù¤«¤é¡¢Âè1´¬¤ÈÂè2´¬¤Î¥¨¥Ô¥½¡¼¥É¤ò¤ªÆÏ¤±¤·¤Þ¤¹¡£ÂÔË¾¤ÎºÇ¿·22´¬¤Ï2·î23Æü¤ËÈ¯Çä¡ª