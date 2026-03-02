◇強化試合 侍ジャパン―オリックス（2026年3月2日 京セラD）

5日開幕のワールド・ベースボール・クラシック（WBC）で連覇を狙う野球日本代表「侍ジャパン」は2日、強化試合・オリックス戦（京セラドーム）を行い、大谷翔平投手（31＝ドジャース）は「2番・DH」で先発出場した。

初回1死走者なしで迎えた第1打席。打席に向かうときから球場全体が異様な空気に包まれた。オリックス先発右腕の寺西に対し、初球、2球目といずれも153キロ直球にフルスイングでファウル。カウント2ボール2ストライクから内角高めの151キロ直球を弾き返したが、左飛に倒れた。6球すべてが直球だった。

4回の第2打席は、左腕・田嶋に対し、カウント2―2から外角高めの143キロ直球に空振り三振。2球目のスライダーを引っ張ってファウルとなると、大谷も観客に打球が当たってないか確認するしぐさも。空振り三振では球場のファンからもため息が漏れた。

7回先頭で迎えた第3打席は、オリックス4番手の右腕・入山に対し150キロの内角直球に差し込まれて左飛に倒れた。

ドジャースのキャンプではライブBP（実戦形式の打撃練習）で計9打数2安打、1四球。オープン戦は1試合のみの出場で21日（日本時間22日）のエンゼルス戦は3打数1安打。計13打席しかなく、海をまたいで8日ぶりの実戦は一つ一つの打席が微調整していく場となる。

舞台となった京セラドームは大谷にとって縁深い球場だ。14年11月12日の日米野球で投手として侍ジャパンデビュー。日本ハム時代の同年に史上初の2桁勝利＆2桁本塁打も達成した場所だ。前回23年大会の強化試合では阪神・才木から伝説の“膝つき弾”を放っていた。