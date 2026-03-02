「ＷＢＣ東京プール ｐｒｅｓｅｎｔｅｄ ｂｙ ディップ 強化試合、侍ジャパン−オリックス」（２日、京セラドーム大阪）

オリックスの２年目右腕・寺西が圧巻の“侍斬り”だ。

実績ある打者が相手でも物怖じすることはなかった。初回、ＭＡＸ１５３キロの真っすぐを武器に先頭・近藤をフォークで空振り三振に仕留めると、この日の大注目、２番・大谷との初対決だ。

登板前に「大谷さんに憧れてプロ野球選手になりたいと思ってきたので、対戦できることにすごく感謝してます」と話していたが、総額約１０１５億円の大スターに、大胆不敵の全６球真っすぐで勝負を挑み、見事、左飛に封じた。

この“大金星”で自信も付いたのか、続く鈴木も遊飛に仕留め、三者凡退と十分すぎる好スタート。２回も村上、佐藤輝とそうそうたる打者をフォークで空振り三振で牛耳るなど三者凡退。２回２６球を投げて無安打無失点、３三振の無双投球で終えた。

岸田監督は試合前の会見で「今日の試合は特別。個人個人、やってきたことをしっかりアグレッシブに出してもらえたら」とナインに呼びかけていたが、寺西が見事に体現してみせた。