木村拓哉の演技が光る『教場 Requiem』は本当に面白い？ シリーズ全制覇の元テレビ局スタッフが解説
木村拓哉さんが主演を務める映画『教場 Requiem（レクイエム）』が、全国374館で封切りされ絶賛上映中です。
シリーズ完結編となる作品で、前編の『教場 Reunion（リユニオン）』はNetflixで配信。『教場 Requiem』は後編にあたり、配信と映画で前後編をつなぐ珍しい形を取った作品として注目されています。
※この記事では『教場 Reunion』『教場 Requiem』に関するネタバレがあります。未視聴の方は注意してください。
シリーズは、2020年放送のスペシャルドラマ（フジテレビ系）からスタートし、2021年に続編のスペシャルドラマ『教場II』、2023年には月9ドラマとして『風間公親−教場0−』が放送。そして、『教場 Reunion』と『教場 Requiem』が公開され、シリーズが完結しました。
まず、『教場 Reunion』ですが、「警察学校第205期」の生徒たちを中心に描く作品です。生徒として、綱啓永さん、齊藤京子さん、倉悠貴さん、井桁弘恵さん、大原優乃さん、中村蒼さん、佐藤勝利さん、猪狩蒼弥さんなど注目の若手俳優が出演。さらに、豪華な俳優陣が卒業生として登場し、風間の因縁の相手「十崎」の居場所を突き止めるため再集結します。
ストーリーは、これまでのシリーズを踏襲したもので、風間が問題を抱える生徒たちを指導しながら更生させていく流れ。完結編ということもあり、生徒同士で交際するカップルや、風間を裏切る生徒など、シリーズの中でも屈指の個性的なキャラクターが勢ぞろいしました。
予告映像でも公開されていますが、風間はこれまでにないピンチを迎えることに。緊迫した場面が多く、完結編ならではのファンが興奮するストーリーとなっています。
筆者は全ての作品を見ていますが、今回の『教場 Reunion』と『教場 Requiem』の2部作は、新しい挑戦もしながらうまくまとまった作品になったと感じます。風間の部下を殺害し、右目を奪った犯人「十崎」との最終対決も描かれ、ファンは納得できる完結編になったのではないでしょうか。
木村さんといえば、これまで数多くの恋愛ドラマで高視聴率を生み出し、近年では映画化もされた『グランメゾン東京』シリーズ（TBS系）が大ヒットを記録。どの作品でも表情をコロコロと変え、個性的なセリフの言い回しやアクションが注目されてきた俳優でした。
そんな木村さんが、新境地となる表現力を見せたのが『教場』シリーズで演じた風間です。風間は、シリーズ通じて最後までまったく感情を表に出さないキャラクターで、アクションも少ない不気味な人物です。教官になる前を描いた『風間公親−教場0−』では動きのあるシーンも多かったですが、基本的には静かに生徒たちを追い込んでいく姿ばかりが描かれました。
風間の私生活は明かされず、警察学校の至る所に神出鬼没に出現。生徒に威圧的な態度を取ることが多く、コンプライアンスが厳しい時代に逆行した鬼教官です。そんな不気味でむちゃくちゃな行動を起こす風間を、木村さんは魅力あるキャラクターに仕上げました。
アクションや喜怒哀楽が少ない風間ですが、セリフの強弱や間、目を使った微妙な演技で怒りや優しさなどを表現。白髪まじりの髪形で右目が義眼というビジュアルを含め、警察学校では神のような存在である風間を作り出しました。
さらに、映画版ではクライマックスで大ピンチを迎えるのですが、そのシーンでも毅然（きぜん）とした表情と立ち振る舞いが完璧でした。壮大なネタバレになるので詳細は書きませんが、クライマックスでの風間の演技は鳥肌が立つほど素晴らしいものです。木村さんの演技を見るだけでも劇場に行く価値があり、新たに代表作が生まれたといえるでしょう。
今回、『教場 Reunion』と『教場 Requiem』で完結した『教場』シリーズですが、まだ続いてほしいと感じさせるほど完成度の高い作品でした。『教場 Requiem』を見ていない人は、ぜひ映画館の大スクリーンで木村さんの繊細な演技にも注目してください。
この記事の執筆者：
ゆるま 小林
長年に渡ってテレビ局でバラエティー番組、情報番組などを制作。その後、フリーランスの編集・ライターに転身。芸能情報に精通し、週刊誌、ネットニュースでテレビや芸能人に関するコラムなどを執筆。編集プロダクション「ゆるま」を立ち上げる。
(文:ゆるま 小林)
