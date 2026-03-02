サンリオキャラクターズが“おやつパッケージ”に！ レトロかわいい「文具シリーズ」登場へ
サンリオの人気キャラクターを描き起こしデザインした文具シリーズ「サンリオキャラクターズ おやつパーティー」が、3月中旬頃から、全国の雑貨店や書店などで順次発売。古川紙工公式オンラインショップでは、3月19日（木）から販売される。
【写真】ハローキティやポムポムプリンも！ 各キャラクターのアイテム一覧
■公式オンラインショップ限定商品も用意
今回古川紙工より発売される「サンリオキャラクターズ おやつパーティー」は、グミやクッキー、ポップコーンといった、おやつをテーマにしたレトロなパッケージ風デザインがポイントの文具シリーズ。
ラインナップには、日常使いしやすい紙ものを中心に「和紙フレークシール」や「伝言付箋」、「ミニレターセット」、「ダイカットメモ」など全10種類のアイテムが展開されるほか、古川紙工公式オンラインショップ限定の商品も用意される。
登場キャラクターは、ハローキティ、マイメロディ、クロミ、シナモロール、ポチャッコ、ポムポムプリン、パティ＆ジミー、ゴロピカドン。いずれも、キャラクターたちがおやつパーティーを楽しむような、にぎやかで心ときめくデザインとなっている。
