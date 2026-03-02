ポルノグラフィティの岡野昭仁さん（Vo）が自身のＸを更新し、新型コロナウイルスに感染し、全国ツアー「ポルノグラフィティ 20thライヴサーキット“水”」の4公演開催が見送りになったことに関してコメントしました。

【写真を見る】【 ポルノグラフィティ・岡野昭仁 】全国ツアー4公演の開催見送りにコメント「本当に心苦しい」新型コロナ感染 先月27日発表





岡野さんは「水ツアーを楽しみにしてくれていた皆さんへ。今回、コロナ感染により4公演をお休みさせていただくことになりました。直前の発表になってしまった会場もあり、本当に心苦しいです。申し訳ありません。」と、ファンに向けて謝罪。





今の体調について「幸い、体調は少しずつ落ち着いています。しばらく大人しく静養に専念させてもらいます。」と報告しました。そして、最後に「元気になって戻って来ます！」と、ファンに思いを伝えました。「ポルノグラフィティ 20thライヴサーキット“水”」は、先月27日・千葉での初日公演の実施が予定されていましたが、岡野さんに早朝より発熱の症状がみられたことから開催が見送りとなり、今月3日兵庫、5日鳥取、6日島根での3公演についても見合わせることが発表されています。【芸能情報ステーション】