¡Ú¥Õ¥£¥®¥å¥¢¡Û£±£±ºÐ¤Ç£´²óÅ¾¥¢¥«¥Á¥¨¥ï¤é¥í¥·¥¢£¶Áª¼ê¤Ë¥É¡¼¥Ô¥ó¥°¸¡ºº¤ò¼Â»Ü¡áÏªÊóÆ»
¡¡¥í¥·¥¢È¿¥É¡¼¥Ô¥ó¥°µ¡´Ø¡Ê£Ò£Õ£Ó£Á£Ä£Á¡Ë¤¬¡¢º£Ç¯£±·î¤ËÆ±¹ñ¤Î¥Õ¥£¥®¥å¥¢¥¹¥±¡¼¥ÈÁª¼ê£¶¿Í¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¥É¡¼¥Ô¥ó¥°¸¡ºº¤ò¼Â»Ü¤·¤¿¤³¤È¤¬ÌÀ¤é¤«¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£¥í¥·¥¢¹ñ±ÄÄÌ¿®¼Ò¡Ö¥¿¥¹ÄÌ¿®¡×¤¬Êó¤¸¤¿¡£
¡¡¥í¥·¥¢¥á¥Ç¥£¥¢¡Ö¥¹¥Ý¡¼¥Ä¥¨¥¯¥¹¥×¥ì¥¹¡×¤Ï¡¢¥¿¥¹ÄÌ¿®¤ÎÊóÆ»¤ò¤â¤È¤Ë¥É¡¼¥Ô¥ó¥°¸¡ºº¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÅÁ¤¨¤¿¡£
¡Öº£Ç¯£±·î¤Ë¸¡ºº¤ò¼õ¤±¤¿Áª¼ê¤Î¥ê¥¹¥È¤Ë¤Ï¡¢¸½ÌòÁª¼ê¡Ê¥á¥¤¥ó¥í¥¹¥¿¡¼¤Ë½êÂ°¡Ë¤ÈÍ½È÷Áª¼ê¤ÎÎ¾Êý¤¬´Þ¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¸¡ºº¤ò¼õ¤±¤¿Áª¼ê¤Ë¤Ï¡¢¥½¥Õ¥£¥¢¡¦¥¢¥«¥Á¥¨¥ï¡¢¥Þ¥«¡¼¥ë¡¦¥¤¥°¥Ê¥È¥Õ¡¢¥°¥ì¥Ö¡¦¥ë¥È¥Õ¥ê¥ó¡¢¥À¥Ó¥É¡¦¥Ê¥ê¥¸¥Ë¡¼¡¢¥¨¥Õ¥²¥Ë¡¼¡¦¥»¥á¥Í¥ó¥³¡¢¥Ë¥³¥é¥¤¡¦¥¦¥´¥¸¥ã¥¨¥Õ¤¬´Þ¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡×¤ÈÊó¤¸¤¿¡£
¡¡¥¢¥«¥Á¥¨¥ï¤È¸À¤¨¤Ð¡¢£±£±ºÐ¤Î¤È¤¤Ë£´²óÅ¾¤òÄ·¤ó¤ÀÅ·ºÍ¾¯½÷¤È¤·¤ÆÂç¤¤Ê´üÂÔ¤¬´ó¤»¤é¤ì¤¿°ïºà¡£¤Þ¤¿¡¢£²£°£²£²Ç¯ËÌµþ¸ÞÎØ¤Ç¥É¡¼¥Ô¥ó¥°°ãÈ¿¤Ç½èÊ¬¤µ¤ì¤¿¥«¥ß¥é¡¦¥ï¥ê¥¨¥ï¤ò»ØÆ³¤·¤Æ¤¤¤¿¥¨¥Æ¥ê¡¦¥È¥¥¥È¥Ù¥ê¡¼¥¼»á¤Î¤Þ¤ÊÄï»Ò¤È¤·¤Æ¤âÃÎ¤é¤ì¤ë¡£
¡¡¸¡ºº¤Î·ë²Ì¤Ê¤É¾ÜºÙ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¿¨¤ì¤é¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤¬¡¢º£¸å¤ÎÆ°¸þ¤¬µ¤¤Ë¤Ê¤ë¤È¤³¤í¤À¡£