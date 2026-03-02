工藤静香との密着ショット　飯島直子のインスタグラム（＠ｎａｏｋｏ＿ｉｉｊｉｍａ＿７０５＿ｏｆｆｉｃｉａｌ）より

　女優の飯島直子が、５８歳の誕生日を報告。出演中の舞台を観劇した親友の歌手・工藤静香との密着ショットや工藤からの差し入れを公開した。

　２月２９日生まれの飯島は２日までに自身のインスタグラムを更新。「こんにちは　こちら　昼寝にはぴったりのくもり空　あちらこちらに早咲き桜が咲きはじめ　春はもうすぐそこにと感じますね」と記してから、「わたしごとでたいへん恐縮ですが　一昨日だか昨日だか、うるう年なのでよく分かりませんが　元気にまた一つ年齢を重ねられたこと　感謝しかありません」と記し、バースデーケーキとの写真や、観劇に訪れた中山秀征や工藤とのツーショット、舞台共演者との集合ショットなどをアップ。

　「たくさんのメッセージ　本当にありがとう　インスグラムをはじめて三年　こうやって、ここでみんなと繋がれ本当に幸せです」「ここ数日の写真を載せておくね」とつづった。

　この投稿には、「素敵な方々との写真　忙しい中投稿ありがとう」「実年齢より、１０以上若く見えるなおちゃん　羨ましいです　若さと美しさの秘訣教えて頂きたいです」などのコメントが寄せられた。