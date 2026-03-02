離島防衛を想定した日米共同訓練が2日、種子島で行われ、アメリカ海兵隊のオスプレイが初めて島に飛来しました。かつて戦争を体験した男性は、複雑な思いで見つめています。

「オスプレイが砂や枯れ草をまき上げながら、公園に着陸します」

訓練で種子島に初めて着陸したアメリカ海兵隊のオスプレイ。日米共同訓練「アイアン・フィスト」です。

訓練に反対する市民グループが声を上げる中、小銃を手にした海兵隊の隊員がまわりを警戒していました。

さらに中種子町の海岸には、対戦車ミサイルなどを積んだ揚陸艇が浜に上陸。いずれの訓練も海洋進出を活発化させる中国が念頭にあるとみられます。

訓練を見つめる、地元の羽生源志さん(90)です。

島に残る戦車壕の跡。戦時中、アメリカ軍の戦車を妨害するため、住民らが掘った落とし穴です。跡地の看板は羽生さんが建てました。

（羽生源志さん）「残したい。戦争とは何か、知らない人が多いから」

終戦間際の9歳のころ、姶良市に疎開。死を覚悟した出来事もありました。

（羽生源志さん）「（米軍機が）低空で来た時はものすごい音で怖い」

あれから80年。種子島沖の馬毛島では、アメリカ軍の訓練拠点ともなる自衛隊基地の整備が進んでいます。

（羽生源志さん）「（防衛強化を）深刻に考えている人は少ないんじゃないか」

きょう2日、公園の真上を低空で飛行したオスプレイ。

（羽生源志さん）「（防衛強化で）守ってもらうことは、ありがたいが、その反面、外国では戦いがあるから、さらに恐ろしさというか、怖い感じがした」

急速に進む防衛強化に、複雑な思いを抱いています。

