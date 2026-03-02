【皆既月食】３月３日（火）夜

２０２２年１１月８日の【皆既月食】の様子です。画像で掲載しています。

【皆既月食２０２６】の始まる時間と方角は？

３月３日（火）夜、【皆既月食】が起こります。今回の皆既月食は晴れれば、全国各地で観察可能で ①見やすい時間帯 ②見えやすい高さ ③皆既が長い（およそ１時間） と、３月３日（火）「ひなまつり」に【３拍子そろった】皆既月食です。

を画像で掲載しています。

月食が起こる時間帯は、日本のどこでも同じで、東～南東の空 で観察できます。

部分食の始まり 18 時 49.8 分（月食の始まり）

皆既食の始まり 20 時 04.0 分

食の最大 20 時 33.7 分（月が影の中に最も入り込む）

皆既食の終わり 21 時 03.4 分

部分食の終わり 22 時 17.6 分 （月食の終わり）

※国立天文台HPより

【次は３年後】今後の皆既月食・部分月食の予定

次の月食まで期間が空きます。次の皆既月食は３年後です。

[部分月食]２０２８年７月７日

[皆既月食]２０２９年１月１日

なぜか月食は「ひなまつり」→「七夕」→「正月」の順番で起きます。

３日（火）午後６時から午後１１時の天気

月食が起こる時間帯の《３日午後６時～午後１１時の１時間ごとの天気》をエリアごとにメッシュ予報で掲載しています。南岸低気圧が通過するため、全国的に雪や雨の予想が多くなっています。

関東地方の詳しい雪の予想は、こちらをご覧ください。

全国各地の週間予報（９日（月）まで）

全国各地の９日（月）までの週間予報を画像で掲載しています（各県５か所ずつ）。３日（火）は全国的に「寒の戻り」で寒くなるでしょう。

