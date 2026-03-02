侍ジャパン前監督の栗山英樹氏（64＝日本ハムチーフ・ベースボール・オフィサー）が1日放送のテレビ朝日系「有働Times」（日曜後8・56）に出演。21年間に及ぶキャスター時代に学んだ2人の大きな存在を明かした。

栗山氏は29歳で現役引退。その後スポーツキャスターとして活躍した。特に同局の「ニュースステーション」では、1月に肺がんのため死去したフリーアナウンサーの久米宏さん、「報道ステーション」ではフリーアナウンサーの古舘伊知郎と組んだ。

栗山氏は「古館さんは、本当にしゃべりの天才だったので、すべて任せてくれました」と語り、「多分どう言ってもフォローできる感じ。多分人に任せた方が人は活きるってことを凄く教わりました。任せるんだったら任せます。僕も監督になって、任せるところはコーチや選手に任せました」と、後の監督生活に生かせることがあったと語った。

また、久米さんについては「本当に色んな事がありました。大きかったです」と振り返り、決められた時間で話す時に「“てにをは”を間違えると入らないんです。でもある日本シリーズの時に、初めてです何年もやって。完璧に映像を見て時間通りに済んで、よっしゃって」と思ったことがあったと振り返った。

だが、反省会で久米さんは皆の前で「あのね、一つだけ。栗山君、テンポよくわかりやすくキチンとしゃべると分からないことあるんだよね、気を付けて」と言ったという。「要するに、きれいにしゃべると流れちゃうっていうんですよ。伝えたいことが伝わらないって、僕に言いたかったと思うんですけど。今から思えば久米さんのやさしさ。僕は最初ニュースステーションから始まったって言うのは、凄く助かりました。有難かったです」としみじみと感謝。MCのフリーアナウンサー有働由美子も「うらやましい」と語った。