King & Prince、新曲「Waltz for Lily」のMV Parallel reelショートバージョン公開

King & Princeが18枚目シングル「Waltz for Lily」を3月25日にリリース。このたび本作の初回限定盤Aに収録される「Waltz for Lily」Music Video Parallel reelのショートクリップ映像がKing & PrinceのオフィシャルYouTubeチャンネルで公開された。

■楽曲の世界観を別の表現で描いた、もうひとつのMV

「Waltz for Lily」は、3月27日に公開される永瀬廉と吉川愛がダブル主演を務める映画『鬼の花嫁』の主題歌で、東京ドーム公演時にファンの前で初お披露目されたパフォーマンスや、先週公開されたMVのショートバージョンが話題を呼んでいる。

「運命の出会い」を描いたロマンチックな歌詞と和のエッセンスを加えたサウンドを大人びたワルツにまとめあげ、今のKing & Princeならではの表現力で魅せる美しいラブソングだ。

今回公開された映像は、MVを別の視点から切り取った“Music Video Parallel reel”。

2025年リリースのシングル作品「HEART」で誕生したコンテンツであるParallel reel（パラレル・リール）とは、“楽曲の世界観を別の表現で描いた、もうひとつのMV”になっており、「Waltz for Lily」のMVの世界観とリンクしつつもあらたな視点で楽曲を楽しめる。

