活水女子大学が2028年度から、すべての学部で男女共学となることが発表されました。

これに伴い、大学名も再来年度から変更されます。

（活水女子大学 広瀬 訓 学長）

「建学の精神に基づいて、(活水女子大学が)より発展し、現在の変動が激しい社会に適応するものに進化させていきたい」

学校法人活水学院は2日に記者会見を開き、2028年度から活水女子大学のすべての学部を、男女共学にすることを発表しました。

看護学部看護学科では、今年度から男子学生の受け入れを始めていますが、一部の学部で定員割れが続いていることや、ジェンダー平等が社会で求められていることなどを踏まえ、全学部の共学化へ踏み切ります。

これに伴い、大学名を再来年度から「活水大学」に変更。

全学部で共学化すれば、県内から4年制の女子大学が姿を消します。

また 来年度以降、活水中学校の生徒の募集を停止することを踏まえ、活水高校は「英語教育」や「大学との連携強化」など、教育改革に乗り出すとしています。

（活水高校 石村 直義 校長）

「(中学校の)募集停止を機に高校のほうに力を込め、地域からも期待されるような、そういう学校として歩んでいきたい」

このほか 産学連携を進めるための拠点を4月、大学内に設立。

企業と高校生、大学生による共同プロジェクトを推進するなど、地域と協働した教育を実践していくということです。