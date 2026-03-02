のん、美脚際立つ近未来″宇宙人配達員″姿に 「なんて独創的な衣装」「違和感ない」と反響
俳優・アーティストののん（32）が1日、自身のブログを更新。ポップで近未来的な世界観あふれるビジュアルの撮影オフショットを公開し、ファンから反響を呼んでいる。
【全身ショット】美脚際立つ近未来宇宙人配達員姿を公開したのん
俳優の松重豊とのんが出演する送料・サービス料無料のフードデリバリーサービス「ロケットナウ（Rocket Now）」の新TVCM「ゼログラビティ篇」が3月1日より全国で放映開始。この日、「お届け」と題してブログを更新すると、「ロケットナウのオフショット」とシンプルにコメントした。
白を基調としたボディラインにフィットする近未来的な衣装に、オレンジとネイビーの大胆なデザインが施された立体的なスカートを合わせたユニークなスタイル、頭にはアンテナのようなカチューシャをつけ、額にはくるりとしたフィンガーウェーブ風のヘアアレンジ、メタリックなグローブやシルバーシューズを合わせるなど、細部までこだわりが光る“宇宙人の配達員”姿のオフショットを多数公開した。
カラフルな近未来空間でロケットを背にポーズを決める姿や、キュートな敬礼ポーズやクールな表情でカメラを見つめるショットなど、のんらしい表現力豊かな写真となっている。
この投稿にファンから「こんなカワイイ宇宙人に配達してほしい」「なんて独創的な衣装」「かわいすぎ」「違和感ない」「コミカルな仕上がりですが、いつもながらカワイイ」「キュートとは、まさにこの事ですねえ」などの声が寄せられている。
