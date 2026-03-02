こわ…“関西人が追いかけてくる”動画が配信開始 『パニック・イン・ザ関西電気保安』
一般財団法人関西電気保安協会の新ウェブ動画『パニック・イン・ザ関西電気保安』（全7話）が、2日から同協会公式YouTubeチャンネルで配信開始された。
【動画】『パニック・イン・ザ関西電気保安』第1話「勃発」
同協会おなじみの動画シリーズ最新作。舞台は、なぜか急速に国民の関西人化が進む日本。アメを持った関西人に追いかけられる男女。捕まったらアメを食べさせられて関西人になってしまう。関西人にならないために逃げ込んだマンションで息をひそめる2人。しかしそこにも関西人が…。果たして2人は関西人になることなく逃げ切ることができるのか？
パニックムービーやホラー映画のように“怖い”映像。男女が「関西人が来るぞ！」「嫌だ！日常的にボケとかツッコミとかしたくない！」と逃げ惑い…関西電気保安協会ならではのオチが待っている。
ユニークなストーリーの中で、電気を安全に使うためのポイントを本物の職員が伝える。アース線の設置や感震ブレーカーの役割、タコ足配線の危険性、偽調査員への注意喚起など、暮らしに役立つ電気保安の情報が随所に織り込まれている。
