¡¡»°É©¥Þ¥Ò¥ó¥É¥éÇÀµ¡¡Ê¾¾¹¾»Ô¡Ë¤Ï2Æü¡¢9·îËö¤ò¤á¤É¤Ë¼çÎÏ¤ÎÇÀ¶ÈÍÑµ¡³£»ö¶È¤«¤éÅ±Âà¤·¡¢²ò»¶¤¹¤ë¤ÈÈ¯É½¤·¤¿¡£Êä½¤ÍÑÉôÉÊ¤Î¶¡µë¡¢ÊÝ¾Ú¤Î»ö¶È¤Ï·ÑÂ³¤¹¤ë¡£Æ±¼Ò¥°¥ë¡¼¥×Á´ÂÎ¤Ç·ÑÂ³»ö¶È¤Ë´Ø¤ï¤ëÌó50¿Í¤ò½ü¤¯Ìó920¿Í¤¬Âà¿¦¤¹¤ë¸«ÄÌ¤·¤Ç¡¢ºÆ½¢¿¦¤Î»Ù±ç¤ò¤¹¤ë¤È¤¤¤¦¡£
¡¡¾¾¹¾»Ô¤Çµ¼Ô²ñ¸«¤·¤¿ºØÆ£Å°¼ÒÄ¹¤Ï¹ñÆâ¤ÎÇÀµ¡»Ô¾ì¤¬¸º¾¯·¹¸þ¤Ë¤¢¤Ã¤¿¤È¤·¤¿¾å¤Ç¡ÖÃæÄ¹´ü»ëÅÀ¤Ç»Ô¾ì´Ä¶¤ò¹Í¤¨¤¿¡×¤ÈÀâÌÀ¤·¤¿¡£
¡¡1914Ç¯¤Ë¾¾¹¾»Ô¤ÇÁ°¿È¤Îº´Æ£¾¦²ñ¤¬ÁÏ¶È¡£80Ç¯¤Ë¹çÊ»¤Ë¤è¤ê»°É©ÇÀµ¡¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£2015Ç¯¤Ë¿Æ²ñ¼Ò¤Î»°É©½Å¹©¶È¤È¥¤¥ó¥É¤Î¥Þ¥Ò¥ó¥É¥é¡õ¥Þ¥Ò¥ó¥É¥é¤¬¶¦Æ±½Ð»ñ¤·¡¢»°É©¥Þ¥Ò¥ó¥É¥éÇÀµ¡¤òÀßÎ©¤·¤¿¡£