◎あすの全国の天気

九州や四国は次第に天気が回復するでしょう。九州南部は午後から晴れ間が戻る見込みです。一方、近畿から関東では一日雨や雪が続く予想です。風も強まるでしょう。東北南部も夜は湿った雪や雨が降りそうです。北海道は午後から道東を中心に雪が降るでしょう。関東の山沿いや東北の太平洋側では、大雪になる所もありそうです。

◎あすの予想気温

【最低気温（前日差）】

札幌 0℃（±0）

仙台 1℃（ -1）

東京 7℃（ -2）

名古屋 10℃（＋3）

新潟 5℃（＋2）

大阪 12℃（＋5）

福岡 11℃（＋1）

日中の最高気温は東北や東日本で前日より低く、関東は真冬のような寒さとなるでしょう。冷たい風も強まるため、しっかりと寒さ対策をしてお過ごしください。

【最高気温（前日差）】

札幌 4℃（＋2）

仙台 8℃（ -4）

東京 8℃（ -5）

名古屋 14℃（ -4）

新潟 8℃（ -1）

大阪 14℃（ -1）

福岡 13℃（＋1）

◎週間予報・西日本と沖縄

4日(水)から5日(木)にかけては晴れる所が多いでしょう。晴れても4日(水)の大阪は12℃どまり、北風がヒンヤリと感じられそうです。天気は周期変化で、6日(金)から7日(土)にかけては再び雨雲が広がりそうです。

◎週間予報・東日本

4日(水)の日中には、関東で日差しが戻る見込みです。その後、関東と東海は6日(金)にかけて晴れる予想です。7日(土)は再び広い範囲で雨や雪となるでしょう。気温は平年並みかやや高い日が多い予想です。5日(木)の東京は15℃まで上がりますが、北風が強まるでしょう。

◎週間予報・北日本

4日(水)から5日(木)にかけては、広い範囲で雪や雨が降るでしょう。太平洋側では5日(木)頃にかけて湿った雪が強まり、大雪となる所がありそうです。交通障害や屋根からの落雪などにご注意ください。また、5日(木)にかけては風も強まり、荒れた天気となるおそれがあります。6日(金)は広く晴れる予想です。