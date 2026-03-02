【あすの天気】近畿〜関東で一日雨や雪が続く 関東の山沿いや東北の太平洋側で大雪になる所も
◎あすの全国の天気
九州や四国は次第に天気が回復するでしょう。九州南部は午後から晴れ間が戻る見込みです。一方、近畿から関東では一日雨や雪が続く予想です。風も強まるでしょう。東北南部も夜は湿った雪や雨が降りそうです。北海道は午後から道東を中心に雪が降るでしょう。関東の山沿いや東北の太平洋側では、大雪になる所もありそうです。
◎あすの予想気温
【最低気温（前日差）】
札幌 0℃（±0）
仙台 1℃（ -1）
東京 7℃（ -2）
名古屋 10℃（＋3）
新潟 5℃（＋2）
大阪 12℃（＋5）
福岡 11℃（＋1）
日中の最高気温は東北や東日本で前日より低く、関東は真冬のような寒さとなるでしょう。冷たい風も強まるため、しっかりと寒さ対策をしてお過ごしください。
【最高気温（前日差）】
札幌 4℃（＋2）
仙台 8℃（ -4）
東京 8℃（ -5）
名古屋 14℃（ -4）
新潟 8℃（ -1）
大阪 14℃（ -1）
福岡 13℃（＋1）
◎週間予報・西日本と沖縄
4日(水)から5日(木)にかけては晴れる所が多いでしょう。晴れても4日(水)の大阪は12℃どまり、北風がヒンヤリと感じられそうです。天気は周期変化で、6日(金)から7日(土)にかけては再び雨雲が広がりそうです。
◎週間予報・東日本
4日(水)の日中には、関東で日差しが戻る見込みです。その後、関東と東海は6日(金)にかけて晴れる予想です。7日(土)は再び広い範囲で雨や雪となるでしょう。気温は平年並みかやや高い日が多い予想です。5日(木)の東京は15℃まで上がりますが、北風が強まるでしょう。
◎週間予報・北日本4日(水)から5日(木)にかけては、広い範囲で雪や雨が降るでしょう。太平洋側では5日(木)頃にかけて湿った雪が強まり、大雪となる所がありそうです。交通障害や屋根からの落雪などにご注意ください。また、5日(木)にかけては風も強まり、荒れた天気となるおそれがあります。6日(金)は広く晴れる予想です。