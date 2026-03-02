『MUSIC AWARDS JAPAN 2026』、“学生クリエイター奨励賞〜STUDENT MUSIC CREATORS CHALLENGE〜in association with 京都芸術大学”創設
『MUSIC AWARDS JAPAN 2026』が、2026年より新部門として、“学生クリエイター奨励 〜STUDENT MUSIC CREATORS CHALLENGE〜 in association with 京都芸術大学”を創設する。
『MUSIC AWARDS JAPAN』は、“世界とつながり、音楽の未来を灯す。”をコンセプトとした国内最大規模の国際音楽賞だ。第2回となる2026年は、昨年の66部門からパワーアップし、70部門以上の部門を表彰する。
そしてこのたび発表となったのが、学生クリエイターにスポットライトをあてた新部門として、“学生クリエイター奨励賞 〜STUDENT MUSIC CREATORS CHALLENGE〜 in association with 京都芸術大学”を新設するというものだ。
応募対象者は、今、学びを続けている“学生”。国籍・年齢は不問。楽器が弾けなくても、楽譜が読めなくても音楽制作は可能であり、音楽を聴くだけではなく、“音楽をつくる”という創作活動の豊かさ、楽しさを、ひとりでも多くの人に解放するため創設された。
同賞は、TuneCore Japanを通して配信された音楽作品を対象にノミネート5作品を選出し、最終的に『MUSIC AWARDS JAPAN 2026』授賞式にて最優秀作品のクリエイターが発表される。
■『MUSIC AWARDS JAPAN 2026』
開催日時：2026年6月13日(土)
※開催ウィーク：2026年6月5日(金)〜6月13日(土)
会場：TOYOTA ARENA TOKYO 他
放送：NHK総合にて生中継(Grand Ceremony)
公式サイト：https://www.musicawardsjapan.com/
■“学生クリエイター奨励 〜STUDENT MUSIC CREATORS CHALLENGE〜 in association with 京都芸術大学”
▼賞の選出について
【奨励賞ノミネート5作品】
作品名と作品に関わった全てのクリエイター(クレジットメンバー)を発表。
【奨励賞受賞作品】
受賞作品のクリエイター1組を「MUSIC AWARDS JAPAN 2026」授賞式(Premiere Ceremony)にて発表いたします。
副賞として京都芸術大学公開講座「藝術学舎」受講料15万円分を贈呈。
▼スケジュール
◯作品エントリー受付期間：2026年3月2日(月)〜4月7日(火)23:59
◯1次選考：MAJ 実行委員会 / 京都芸術大学 通信教育部 芸術学部 文化コンテンツ創造学科 音楽コース / TuneCoreJapan 他からなるメンバーによる選考
◯ノミネート作品(5組)発表：2026年4月30日(木)
◯最終選考：MAJ投票メンバーによる投票に各DSPでの再生数等を加点し、奨励賞受賞作品・受賞クリエイターを決定
◯奨励賞受賞作品・受賞クリエイター(1組)発表：2026年6月13日(土)
「MUSIC AWARDS JAPAN 2026」Premiere Ceremony にて奨励賞受賞作品・受賞クリエイター(1組)を発表
▼応募資格と方法
◯応募条件
・応募時点で、制作に関わるクリエイター全員が高校生以上の「学生」であること。(日本の高校、専門学校、大学等に在籍していること)
※代表者名と制作に関わるクリエイター名を全て記入の上、エントリーください。
・オリジナル曲のみ可。
・国籍、年齢、個人・グループ、ジャンル、演奏スタイル等は問いません。
・AI楽曲等、TuneCore Japanの規約/ガイドラインに沿っていない作品は審査対象外となります。
・未成年者の申込は、保護者の同意が必要です。
・作品選考の過程で、学生であることの確認(在籍証明書、卒業証明書等の提出など)をさせていただくことがございます。
◯応募対象
・応募にあたっては、TuneCore Japanにご登録いただき、楽曲配信をしていただく必要がございます。
・1アーティスト複数回応募可能です。
※エントリー期間内、1アカウント1回「シングル配信1年間無料クーポン」が利用可能です。「応募方法」をご覧ください。
◯応募方法
詳細は以下にて。
https://www.tunecore.co.jp/wanted/studentmcc_maj2026
◯クーポン利用の注意事項
※Unlimitedプランを既に利用しているアカウントは対象外です。
※シングル1年間配信無料のため、アルバムやシングル2年以上は対象外です。
※1アカウントにつき1回利用可能です。
※すでに配信されているリリースの更新/再配信には使用できません。
※審査で却下された場合は再度利用できませんので、予めご了承ください。
※1度クーポンを適用した場合、他のリリースにクーポン適用を変更することはできません。クーポンを適用したリリースは削除せずに、配信審査までお手続きください。
関連リンク
◆MUSIC AWARDS JAPAN オフィシャルX
◆MUSIC AWARDS JAPAN オフィシャルInstagram
◆MUSIC AWARDS JAPAN オフィシャルYouTubeチャンネル
◆MUSIC AWARDS JAPAN オフィシャルTikTok
◆MUSIC AWARDS JAPAN オフィシャルFacebook
◆MUSIC AWARDS JAPAN オフィシャルTimeTree