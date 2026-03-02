『MUSIC AWARDS JAPAN 2026』が、2026年より新部門として、“学生クリエイター奨励 〜STUDENT MUSIC CREATORS CHALLENGE〜 in association with 京都芸術大学”を創設する。

『MUSIC AWARDS JAPAN』は、“世界とつながり、音楽の未来を灯す。”をコンセプトとした国内最大規模の国際音楽賞だ。第2回となる2026年は、昨年の66部門からパワーアップし、70部門以上の部門を表彰する。

そしてこのたび発表となったのが、学生クリエイターにスポットライトをあてた新部門として、“学生クリエイター奨励賞 〜STUDENT MUSIC CREATORS CHALLENGE〜 in association with 京都芸術大学”を新設するというものだ。

応募対象者は、今、学びを続けている“学生”。国籍・年齢は不問。楽器が弾けなくても、楽譜が読めなくても音楽制作は可能であり、音楽を聴くだけではなく、“音楽をつくる”という創作活動の豊かさ、楽しさを、ひとりでも多くの人に解放するため創設された。

同賞は、TuneCore Japanを通して配信された音楽作品を対象にノミネート5作品を選出し、最終的に『MUSIC AWARDS JAPAN 2026』授賞式にて最優秀作品のクリエイターが発表される。

■『MUSIC AWARDS JAPAN 2026』

開催日時：2026年6月13日(土)

※開催ウィーク：2026年6月5日(金)〜6月13日(土)

会場：TOYOTA ARENA TOKYO 他

放送：NHK総合にて生中継(Grand Ceremony)

公式サイト：https://www.musicawardsjapan.com/

■“学生クリエイター奨励 〜STUDENT MUSIC CREATORS CHALLENGE〜 in association with 京都芸術大学”

▼賞の選出について

【奨励賞ノミネート5作品】

作品名と作品に関わった全てのクリエイター(クレジットメンバー)を発表。

【奨励賞受賞作品】

受賞作品のクリエイター1組を「MUSIC AWARDS JAPAN 2026」授賞式(Premiere Ceremony)にて発表いたします。

副賞として京都芸術大学公開講座「藝術学舎」受講料15万円分を贈呈。

▼スケジュール

◯作品エントリー受付期間：2026年3月2日(月)〜4月7日(火)23:59

◯1次選考：MAJ 実行委員会 / 京都芸術大学 通信教育部 芸術学部 文化コンテンツ創造学科 音楽コース / TuneCoreJapan 他からなるメンバーによる選考

◯ノミネート作品(5組)発表：2026年4月30日(木)

◯最終選考：MAJ投票メンバーによる投票に各DSPでの再生数等を加点し、奨励賞受賞作品・受賞クリエイターを決定

◯奨励賞受賞作品・受賞クリエイター(1組)発表：2026年6月13日(土)

「MUSIC AWARDS JAPAN 2026」Premiere Ceremony にて奨励賞受賞作品・受賞クリエイター(1組)を発表

▼応募資格と方法

◯応募条件

・応募時点で、制作に関わるクリエイター全員が高校生以上の「学生」であること。(日本の高校、専門学校、大学等に在籍していること)

※代表者名と制作に関わるクリエイター名を全て記入の上、エントリーください。

・オリジナル曲のみ可。

・国籍、年齢、個人・グループ、ジャンル、演奏スタイル等は問いません。

・AI楽曲等、TuneCore Japanの規約/ガイドラインに沿っていない作品は審査対象外となります。

・未成年者の申込は、保護者の同意が必要です。

・作品選考の過程で、学生であることの確認(在籍証明書、卒業証明書等の提出など)をさせていただくことがございます。

◯応募対象

・応募にあたっては、TuneCore Japanにご登録いただき、楽曲配信をしていただく必要がございます。

・1アーティスト複数回応募可能です。

※エントリー期間内、1アカウント1回「シングル配信1年間無料クーポン」が利用可能です。「応募方法」をご覧ください。

◯応募方法

詳細は以下にて。

https://www.tunecore.co.jp/wanted/studentmcc_maj2026

◯クーポン利用の注意事項

※Unlimitedプランを既に利用しているアカウントは対象外です。

※シングル1年間配信無料のため、アルバムやシングル2年以上は対象外です。

※1アカウントにつき1回利用可能です。

※すでに配信されているリリースの更新/再配信には使用できません。

※審査で却下された場合は再度利用できませんので、予めご了承ください。

※1度クーポンを適用した場合、他のリリースにクーポン適用を変更することはできません。クーポンを適用したリリースは削除せずに、配信審査までお手続きください。